3體Netflix｜對照原著小說15個差異　女主角葉文潔感情線改動超大

Netflix重磅科幻影集《3體》終於上線！改編自劉慈欣的同名暢銷巨作，連奧巴馬（Obama）、朱克伯格（Mark Zuckerberg）都是粉絲，無論是原作黨還是科幻迷都期待已久。本作由《權力遊戲》（Game of Thrones）製作人David Benioff與Daniel Brett Weiss聯手打造，每集斥資2000萬美金，堪稱Netflix最貴影集。演員找來「Marvel系列」黃凱旋、《權力遊戲》John C. Bradley，還有來自台灣的新銳演員曾靖也擔綱要角。



綜觀8集下來，影集做了非常多的更動與濃縮，節奏快速、場面浩大，整體來說確實符合「科幻大作」的期待，但也有些原作粉覺得有點可惜之處，以下儂編就來解析《3體》影集與原作15點角色對照與設定差異！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1.三部曲一次給你

《三體》系列是長達90萬字的長篇三部曲小說，每一部都有各自的主角和故事主線，但影集版卻做了一個大膽的嘗試，不但把三部曲的主要角色全都變成多年好友，增添了不少人際關係的描繪，把場景搬到英國，角色也國際多元（原作大部分主要角色都是中國人）。更在前5集就解決了第一本的內容，還把二、三部的故事主線在後面三集的開始鋪陳，進度非常快速，也讓觀眾在第一季就感受到這部作品的腦洞超展開與宏大世界觀。

2.程慬／程心

程慬（潔絲洪飾）對應的是第三部《死神永生》的主角程心，是階梯計畫的主持人，也是雲天明的單戀對象，在原作中對人類的命運有深遠的影響。不過在影集中卻增添了不少戲份，成了「三體遊戲」主要的破關者，後來也成功受邀加入地球三體組織，成了破獲的關鍵，而且還多了一個海軍出身的男友。

3.索爾杜蘭／羅輯

索爾杜蘭（約萬亞德波飾）對應第二部《黑暗森林》的主角羅輯，在葉文潔的開導下開始了「宇宙社會學」的研究，後來更被選為拯救地球的關鍵人物「面壁者」。在影集中前期就是個不學無術的物理學者，劇情主要著墨在與「牛津五人幫」的友誼，與奧姬之間似乎有點曖昧情愫，不過後半段終於輪到他的主場，像原作一樣非常錯愕地被選為面壁者，殊不知這一切全都是葉文潔所留下的後手。

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4.奧姬薩拉札/汪淼

奧姬薩拉札對應的是《三體》第一部的主角汪淼，似乎也有融入部分丁儀的影子，是個研究高端奈米科技的學者，在原作中看到倒數計時、跟著史強一起調查科學家死亡之謎、破解三體遊戲、受邀加入三體組織，最後更為切割審判日號的「古箏行動」提供關鍵技術。不過在影集戲份被分割部分給程慬，最後因為不贊同「階梯計畫」而與老友們分道揚鑣。

5.威爾道寧／雲天明

威爾道寧(艾力克斯夏普飾)對應《死神永生》的重要角色雲天明，影集與原作的目前大致上沒有相差太多，暗戀著程慬，還在「群星計畫」中買了顆恆星送給她，後來參與「階梯計畫」大腦被送上外太空。在影集中因為多了許多與「牛津五人幫」的情感舖陳，所以最後選擇犧牲時也多了一些情緒張力。

6.傑克魯尼／胡文

傑克魯尼對應的是《死神永生》中雲天明的同學胡文，原本只是捧著鉅款酬謝雲天明提供生意靈感的過場角色，在影集中直接晉升為主要角色之一，是劇中的搞笑擔當，也參與了「三體遊戲」，不過最後因為不配合參加三體聚會被暗殺，就此領便當下線了。

7.拉吉維瑪／章北海

拉吉維瑪對應到的是《黑暗森林》第二男主角章北海，從海軍轉往太空軍的軍官，在原作中當上了太空艦隊隊長，並對人類的未來產生重大影響。在影集中是一位印度裔的海軍軍官，也是程慬的男友，還參與了古箏行動，後來也轉往太空軍發展，應該是後續還有重要戲份。

8.托馬斯維德

劇中史強的長官托馬斯維德（連恩康寧漢飾）是原作中就有的角色，不過前半段像是取代了常偉思的戲份，一開始命令史強調查科學家死因、後來參與了古箏行動，後半段則回到了原作中維德該做的事情，開發了階梯計畫，並埋下了後續的一些伏筆，不過影集版還順便把面壁計畫掛在他頭上就是了。

9.大史

史強（黃凱旋飾）在前兩部都是非常重要的角色，第一部幾乎參與了所有事件，調查案件、參與三體遊戲、更是想出古箏行動的關鍵人物，第二部則是羅輯的貼身保鑣，幾乎無役不與。不過在影集版中，史強比較像是個輔助型角色，沒有太大的篇幅去表現出原作中老練滑油，卻細膩到有如魔鬼的人格魅力，有點可惜。

10.葉文潔感情線

葉文潔（趙家玲/曾靖飾）雖然仍是本作中的靈魂人物，但感情線的部分做了蠻大程度的改編，首先她與白沐霖的感情只停留在欣賞階段，並沒有這麼火熱，再來就是與麥克伊文斯並不是情人，更沒有生女兒，兩人純粹是因為理念而合作，到了後期也互有猜忌。在原作中葉文潔的丈夫是在紅岸基地的長官楊衛寧，並且在懷上女兒時，因為怕聯絡外星人的事情曝光，親手害死了丈夫。

11.塔提阿娜／申玉菲

塔提阿娜（馬洛凱利飾）是算是影集的原創角色，是個年輕的神秘少女，感覺對三體人的一瞭若指掌，也是狂熱信徒，也擁有極高的武力值。儂編認為對應的角色原型應該是申玉菲、潘韓和核彈少女的綜合體，並且在後段劇情中似乎接到了擔任「破壁人」的指示，看起來後續還有大用。

12.地球三體組織

在影集版中的地球三體組織比較扁平，似乎就是一群希望三體人降臨「教育」地球人的狂熱份子。但在原作中地球三體組織其實有著不同的派系，而且還會彼此鬥爭，勢力最大的是伊文斯為首的降臨派，堅信地球人已經無力解決自身問題，只能有待三體人降臨來解決，即使毀滅人類文明也沒關係；另外就是申玉菲為首的拯救派，相信地球人可以透過知識和科技發展解決三體問題，這也是設計出三體遊戲的原因；人數最少的倖存派則是相信自己及後代能在三體人降臨後仍能幸存。

13.少一個面壁人

相信《3體》第二季的重點應該就會是面壁計畫了，影集中總共有3為面壁者，索爾杜蘭對應原作中的羅輯，中國將軍侯柏霖對應的應該是原作中的美國前國防部長泰勒，另一位擅長以弱勝強的庫德族英雄雷拉艾里教授可能對原作中的委內瑞拉總統雷帝雅茲。不過在原作中的面壁者其實有4個，還有一位是發明「思想鋼印」的腦科學專家比爾希恩斯，也是一位對後續影響非常大的角色，不過目前應該是拿掉了。

14.黑暗森林法則

相信許多觀眾看到葉文潔對索爾說「愛因斯坦被上帝踢蛋蛋」的笑話，都會一頭霧水，不知有何意義。但原作粉想一下應該就能意會過來，這其實是在隱喻小說中的重要觀念「黑暗森林法則」，宇宙就像黑暗森林，文明都是帶槍的獵人，只要被其他文明發現確切位置就會被消滅。也就是愛因斯坦發出聲音，被上帝聽見後馬上就被教訓了。不過宇宙社會學、猜疑鏈、技術爆炸都沒提到，索爾要悟通這些應該會很辛苦。

15.那些消失的名場面

最後身為原作粉的儂編，還是想要提一些有點可惜沒有看見的名場面跟台詞，像是葉文潔女兒楊冬的遺言「物理學不存在了」、地球三體組織「消滅人類暴政，世界屬於三體」的激昂口號、「射手與農場主」的假說等。不過最後史強帶著去看蟲子的橋段有保留，還是覺得甚是欣慰。

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