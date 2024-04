3體︱Eiza González係男神收割機　前度粒粒巨星竟有添麥菲查洛美

由串流平台Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》(3 Body Problem)上月底播出首季八集,並一舉成為全球用戶爭相追看的劇集,成為平台多國熱播榜首位!觀眾首輪焦點集中在劇情改編以及新鮮的演員面孔上,如飾演年輕版葉文潔的台灣女演員曾靖。除了華裔新演員面孔外,一班族裔多元的主角亦漸漸吸引觀眾注意,其中令觀眾最好奇則莫過於飾演女主角奧姬,來自墨西哥的34歲女演員Eiza González!

Eiza González於《3體》裡飾演女主角奧姬,是一位納米科技科學家。(《3體》劇集劇照)

Eiza González飾演的奧姬為牛津五人組的成員之一。(《3體》劇集劇照)

Eiza González生於墨西哥首都墨西哥城,憑標緻五官與立體輪廓,成為美國觀眾的寵兒,更曾被形容「對荷里活而言太美麗」!早於17歲便從電視劇出道,Eiza González的美貌很快便令她受到注目,跨界到電影圈,曾主演《寶貝神車手》(Baby Driver)、《銃夢:戰鬥天使》(Alita:Battle Angel)、《狂野時速:雙雄聯盟》(Fast and Furious:Hobbs and Shaw)及《哥斯拉大戰金剛》( Godzilla vs. Kong)等電影。

Eiza González生於墨西哥首都墨西哥城,憑標緻五官與立體輪廓,成為美國觀眾的寵兒。(Eiza González IG圖片)

Eiza González生於墨西哥首都墨西哥城,憑標緻五官與立體輪廓,成為美國觀眾的寵兒。(Eiza González IG圖片)

Eiza González主演的《寶貝神車手》,角色相當有型。(《寶貝神車手》電影劇照)

Eiza González主演的劇集版《殺出個黎明》有相當性感的演出。(《殺出個黎明》劇集劇照)

除了在美國影壇火速上位,Eiza González精彩的感情生活亦令她成為觀眾茶餘飯後的話題,皆因Eiza每一任男朋友均為影壇男神,雖然一直未有修成正果,然而卻被外界認為是「男神收割機」!Eiza González歷任男友之中,包括「雷神細佬」細佬里安咸士禾夫(Liam Hemsworth)、「沙丘男神」添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)、D. J. Cotrona、Josh Duhamel及「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa),情史認真豐富仲粒粒巨星!

Liam Hemsworth是Eiza González其中一位前男友。(gettyimages)

添麥菲查洛美是Eiza González其中一位前男友。(Getty Images)

D.J. Cotrona是Eiza González其中一位前男友。(視覺中國)

Josh Duhamel是Eiza González其中一位前男友。(視覺中國)

積遜莫瑪是Eiza González其中一位前男友。(視覺中國)

除了收割影壇男神,Eiza González的感情史更往往出現在男神分手或離婚之時,時間點巧合得實在令人好奇,雖然曾被外界指是「男神狐狸精」,然而一直未有確認Eiza曾否介入男方的關係。Eiza González曾與里安咸士禾夫在2013年短暫拍拖,當時里安剛與歌壇小天后Miley Cyrus分手;Eiza亦與Josh Duhamel在2018年拍拖,當時Josh剛與前妻Fergie分居,離婚手續尚未完成便開展關係;而Eiza與「水行俠」積遜莫瑪在2022年拍拖時,積遜莫瑪亦剛剛與結婚多年的妻子Lisa Bonet離婚,實在巧合非常!

Eiza González曾與里安咸士禾夫在2013年短暫拍拖,當時里安剛與歌壇小天后Miley Cyrus分手。(視覺中國)

Eiza González與「水行俠」積遜莫瑪在2022年拍拖時,積遜莫瑪亦剛剛與結婚多年的妻子Lisa Bonet離婚。(Getty Images)

