69歲導演遭十多位女演員指控性侵　試鏡強吻、捉住胸臀更臉貼下體

69歲法國導演Philippe Lioret，在法國影壇具有一定地位與知名度，從影30年以來拍攝十多部作品，代表作包括《非法入境》（Welcome）、《我會好起來》（Je vais bien, ne t'en fais pas）及《約瀚之子》（Le fils de Jean）等。近日Philippe Lioret遭十多名女星集體提出性騷擾指控，均表示Philippe Lioret在女演員試鏡期間乘機下手；Philippe Lioret則出面澄清，表示一切均為無稽之談、並沒真憑實據。

69歲法國導演Philippe Lioret遭十多名女星集體提出性騷擾指控，均表示Philippe Lioret在女演員試鏡期間乘機下手。（imdb）

Philippe Lioret被指於2010年為執導作《一生所求》舉行試鏡期間性侵女演員。（《一生所求》電影劇照）

據外媒報道，Philippe Lioret被指控於2010年為執導作《一生所求》（Toutes nos envies）舉行試鏡期間，先後面試超過50位女演員，期間強吻不少女演員。據女演員Hélène Seuzaret透露，導演於試鏡期間刻意挑選一場女主角與丈夫之間的親密戲份，並由自己親自試戲，途中更企圖強吻她。

女演員Hélène Seuzaret透露，Philippe Lioret於試鏡期間刻意挑選一場女主角與丈夫之間的親密戲份，並由自己親自試戲，途中更企圖強吻她。（Hélène Seuzaret IG圖片）

另一位女演員Emilie Deville則透露，自己當年試鏡劇情中母親一角，導演竟親身扮演6歲小孩，更跪在地上捉住她的臀部，表示Philippe Lioret甚至「將面部貼在我的下體上，還要我撫摸他的頭髮，讓我安慰他這個『孩子』，明明他那時候已經53歲！」亦有女演員指控，Philippe Lioret在試鏡期間，在未有按照劇情內容下，要求她們露出胸部；亦有工作人員爆料，表示「他撫摸那些女演員的乳頭，還將面部貼在女演員的頸項上！」

Emilie Deville當年試鏡劇情中母親一角，導演竟親身扮演6歲小孩，更跪在地上捉住她的臀部，將面部貼在她的下體上。（Emilie Deville IG圖片）

對於性侵指控，Philippe Lioret一一反駁指：「相關指控純屬無稽之談」，而他的代表律師亦表示Philippe Lioret從未有過佔人便宜的念頭：「當然他試圖引誘異性，這情況完全有可能。但是他總是在被拒絕後立即停止，不會強行繼續。」