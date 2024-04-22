九龍城寨圍城｜吳卓羲撐場自嘲冇嘢撈　林峯用「屋企人」形容幾位

由鄭保瑞執導，葉偉信監製的電影《九龍城寨‧圍城》，今晚（22/4）舉行明星好友場，戲中三位演員林峯、胡子彤及張文傑都各自呼喚好友到場支持，其中林峯就請來一班TVB好友吳卓羲、楊茜堯（楊怡）及林夏薇出席，幾位老友鬼鬼跟傳媒做訪問時更是互窒互寸，笑料百出。



林峯、林夏薇、楊茜堯、吳卓羲合照時被要求派心心，卓羲顯得極不自然。（葉志明 攝）

吳卓羲笑言要跟阿峯派心，好嘔心。（葉志明 攝）

四位接受傳媒訪問時，林峯被問到有咁多好多朋友撐自己開唔開心，阿峯立即更正︰「咩朋友，呢啲屋企人嚟！」非常窩心。問到幾位是否一早推晒所有工作嚟支持阿峯？吳卓羲突然爆Seed，先自嘲一番︰「邊有嘢做啫我！」楊茜堯連隨加碼︰「有嘢做都唔做呀！」但就被卓羲話呢句多咗喇。至於忙於為劇集《逆天奇案2》宣傳的林夏薇都抽空出席，都被吳卓羲笑︰「你都冇嘢做啦，咁好收視使乜做宣傳？」

跟表妹林夏薇一見面便相擁在一起。（葉志明 攝）

吳卓羲自嘲來撐場睇戲，因為冇嘢撈，又指林夏薇都應該唔使做，因為套劇高收視唔使做宣傳。（葉志明 攝）

而在大合照時，幾位被要求做派心心動作，吳卓羲即時顯得不知所措︰「我覺得幾嘔，我未試過，本身覺得我做已經好嘔，加埋阿峯一齊做就更加嘔，好在有阿怡喺中間，唔係都唔知想點？」在場記者立即追問當日一齊露股（《大唐雙龍傳》）就OK，一齊派心就唔OK？吳卓羲笑說︰「以前細個無知畀人呃咗，就露咗個Pat Pat，而家都唔搞呢啲嘢，都幾廿歲。」不過楊茜堯就覺得派心派得好好︰「我企中間好Warm。」

談到《大唐雙龍傳》露股戲，吳卓羲笑言︰「以前細個無知畀人呃咗，就露咗個Pat Pat。」(影片截圖)

林峯在戲中打鬥連場，原來幾位朋友在拍攝時已知道他辛苦。楊茜堯︰「我諗應該會睇到阿峯嘅另一面，大家睇到佢而家係官仔骨骨，一陣可能係腥風血雨。（林峯︰我邊一面你哋未見過？）」而吳卓羲就指拍攝期間，阿峯都有約他食飯︰「當時佢唔係話自己受傷，就係傷到出唔到嚟，心都痛埋。」林峯︰「爭在未幫我捽藥酒。」

楊茜堯預期在戲中，可看到林峯另一面。（葉志明 攝）

林夏薇最期待睇到林峯的打鬥場面。（葉志明 攝）

問到四人會否有機會合作拍電影，林夏薇第一時間搶答︰「如果係呢個合作我好得閒呀！」反而吳卓羲冷冷回應︰「阿峯得唔得閒先得㗎？」再次暗示自己最得閒，非常搞笑。