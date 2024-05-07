洪金寶大師班｜感激師父傾囊相授　搞電影公司曾蝕錢︰是自己責任

由亞洲電影大獎學院主辦、新加坡電影協會協辦，創意香港及電影發展基金資助，香港駐新加坡經濟貿易辦事處支持，「洪金寶大師班系列」講座昨天於拉薩藝術學院新航劇場順利舉行，全場近五百個座位全場滿座，一票難求！

洪金寶先分享了自己小時候習武經歷。（亞洲電影大獎＠Facebook）

在大師班講座上，洪金寶先分享了自己小時候習武經歷，他談及嚴師于占元昔日奉行「不打不成器」的體罰教學，洪金寶笑說當時學武非常辛苦，但憶及于占元從內地初到香港，依然對徒弟們毫不吝嗇傳授畢生的功夫本領，更管吃管住，不收一分一毫，還是對師父的教導非常感恩。談及在七十至九十年代期間開設電影公司的經歷，洪笑說︰「賠錢是自己的責任 ，賺錢是別人的責任。」但因為對電影的熱愛，他依然繼續為電影業傾注心血：「所以我是喜歡電影這一行的藝術啊。要幫別人，幫那個幫這個……我都很願意。 」

談及在七十至九十年代期間開設電影公司的經歷，洪笑說︰「賠錢是自己的責任 ，賺錢是別人的責任。」（亞洲電影大獎＠Facebook）

談及香港電影業近況，洪金寶慨嘆新導演的機遇太少，即使首部劇情片票房成績亮眼，也很難再得到開拍第二部電影的機會。他寄語年輕電影人「你們要知道你們想做什麼，你們要維持自己的思想」— 亦要做好心理準備去面對將來的難關。此外，談及現今電影技術的迅速發展，洪金寶表示新技術對動作電影只是輔助的視覺工具，終究還是要靠電影人付出努力及心血，才可以拍出好電影。