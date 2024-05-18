專訪｜導演冇信心說服演出　一份備課成功打動郭富城︰睇完好感動

由張家振監製和陸可導演，郭富城（Aaron）主演的《來自汪星的你》，是一部奇幻溫情喜劇。陸可是一位年輕內地導演，在籌備這故事時，一直頭痛應該找誰去演，然後監製提出郭富城。一個非常好的建議，但又是一個這麼近那麼遠的提議。本住不妨一試的心態，從北京飛到香港跟郭富城見面，結果因為一份準備功課成功打動Aaron。（電影現已上映）



郭富城與導演陸可接受訪問，談到第一次見面，陸可這麼年輕便當導演令城城感驚訝。（葉志明 攝）

想有部作品一家大細入場

郭富城近年的電影作品叫好叫座，《九龍城寨之圍城》客串演出但已深入民心，《臨時劫案》一份惡趣味，又是叫人拍案叫絕。作為演員固然高興，但作為兩女之父，一直苦無作品可跟女兒分享成果，就是一份遺憾。於是能夠拍到一部合家歡，可一家大細入場欣賞的作品，漸漸成為郭富城心中的一個願望。「的確一直都想拍一部作品，可以一家大細都入場支持。演員好被動，角色太重複自己都未必會答應。」郭富城說。

郭富城在《來自汪星的你》，既要演爸爸角色，又要演小狗角色，不易處理。（《來自汪星的你》微博圖片）

對導演陸可而言，《來自汪星的你》是一部不一樣的電影，一部真人加CG，而主角更要化身變成戲中狗主角，將自己的表情融入當中。陸可說︰「在內地真人加特技的電影比較少，籌備時都一直在想，到底有誰願意作這麼大膽的突破嘗試，那時監製張家振建議不如找郭富城試一試。當下我反問︰『真的可以嗎？他會答應嗎？』但我又想到郭富城本身就是位父親，又很陽光，開朗，亦有溫馨一面，真的很適合這個角色，於是就來香港試試。」

兩位互相信任，成就一次中國電影史上的新嘗試。（葉志明 攝）

手作仔見誠意

郭富城想演這類題材，你有這題材想找郭富城演，看來就是一拍即合，不過第一次見面，Aaron就被對方年輕的外表泛起疑問，擔心是否可駕馭一個父女情深的故事。然後問對方拿劇本看，得到的回應是︰冇！看來這個會面是否就此結束？隨後導演陸可便拿出一段影片來，原來他的劇本早已畫成草圖，並配上簡單的配音成為一條手作動畫，播放給Aaron看。那份誠意，加上故事的感人，成功打動到郭富城。「我睇完呢個版本都忍唔住，覺得好感動。」

草圖上的狗狗已充滿人類表情。（《來自汪星的你》草圖）

加上郭富城的表情，狗狗更加感情豐富。（《來自汪星的你》劇照）

《來自汪星的你》的故事講述了糖廠工人江斯旺（郭富城 飾）獨自撫養女兒江露（藍盈瑩 飾）成長，不料在陰差陽錯中變成一隻小狗，於時空交錯後，狗爸阿旺費盡力量找到女兒，發現此時江露已長大成人，並成為了一位創作歌手，但看似光鮮亮麗的背後卻另有隱情。老爸決定以小狗阿旺的身份開啟一段「守護之旅」。

郭富城飾演一位暖男爸爸。(《來自汪星的你》劇照)

「汪」裏密碼

劇情方向是帶點奇幻，更重要是角色變成狗後，郭富城依然要去演︰「狗狗所有表情都是我事前攝錄一次，然後再畫落隻狗上，所以當大家見到戲中隻狗時，就好似見到我一樣，當中有好多複雜表情，要跳出去放大少少去演。」事實上人和狗的表情完全不一樣，真正的狗表情難有變化，所以郭富城今次著重的是眼神。「大家見到隻狗表情豐富，全靠我去演繹，特別是多靠眼神去豐富個角色，讓觀眾睇到隻狗對女兒的思念，好想女兒快啲認到自己正是爸爸。」

郭富城笑言拍攝時，已急不及待跟女兒分享當中細節。（葉志明 攝）

由於涉及大量特技，拍攝過程大多時靠想像，導演陸可都明白當中難處，所以在拍攝時也有一位肢體動作老師穿上全綠色衫，在片場上做著狗仔應有的動靜跟演員對戲。

女兒還小，但城城都已明白終有日要放手讓她們獨立︰「作為子女的要相信，無論發生甚麼事，爸爸媽媽都會在你身邊守護住。」（網上圖片）

父愛的呼喚

電影表情上充滿笑位，實情更豐富的是溫情，充滿愛的一部電影。而當中一個信念更是Aaron自己深信不疑，希望小朋友入場時都感受到。「作為子女的要相信，無論發生甚麼事，爸爸媽媽都會在你身邊守護住，這是一份精神，一件好窩心的事。」

未知囡囡睇完有咩感覺，但佢淚點好低，雖然冇見血冇受傷，只是悲傷思念的感覺，佢應該會看得開心，又會好感動。希望小朋友睇完後會懂得思考，當自己成長到某個階段，覺得不用再依賴父母，但其實親人都永遠在自己背後默默支持。」訪問時未知兩位女兒的「影評」如何，Aaron就比較擔心細女︰「她淚點比較低，希望佢睇完除了感動，也感受到當中的愛。」