九龍城寨︱鄭保瑞劇透前傳四少戲份　胡子彤康城被誤認做國際影帝

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，由古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑主演，入選現正舉行的「第77屆康城影展」午夜展映單元。「城寨四少」首次出席國際影壇盛事，更於今日（17日）在現場開直播，與觀眾直擊康城現場，並分享放映活動上的感受。其中鄭保瑞更於直播中，回應今日宣布開拍的前傳《九龍城寨之龍頭》及後傳《九龍城寨終章》的一項重大元素，令影迷相當興奮！

《九龍城寨之圍城》一行六人登上康城影展紅地氈。（康城影展Facebook圖片）

「城寨四少」今日亦於康城開直播，與觀眾分享出席影展的點滴。（九龍城寨之圍城IG直播截圖）

談到《九龍城寨之圍城》於康城首映的氣氛，張文傑亦回應到在放映後大喊的原因：「你唔會明白我哋尋晚喺現場嘅氣氛、啲人拍手，你唔會明！」表示現場氣氛極好，觀眾的歡呼與拍掌令他非常感動，胡子彤亦表示：「我有喊，但我嗰種係感動，導演喺現場講一番說話，係好觸動到我哋、好觸動到現場嘅觀眾。」外國的觀眾反應非常好，胡子彤提到播映期間一段掌聲，來自：「我哋大佬龍捲風彈起枝煙、落嚟夾返枝煙嗰下，係全場拍手掌！」四少均表示想像不到觀眾興奮的熱烈反應，感到非常激動！

張文傑與胡子彤談到於康城放映時，古天樂飾演的龍捲風在拋接煙頭之間出拳的一幕，令觀眾掌聲雷動。（九龍城寨之圍城IG直播截圖）

導演鄭保瑞亦於直播中現身，繼今日較早時間宣布開拍《九龍城寨》前傳及後傳自成系列後，鄭保瑞笑言：「煩緊呀，煩緊下一集！」續指：「有一部係前傳、一部後傳。（張文傑：前傳會有我哋？）有！都仲係蟲嚟嘅！最主要睇阿峯點成蟲，陳洛軍就肯定有！」意味陳洛軍出身相關的戲份將成為戲肉，會有更多陳洛軍父親、關於陳占的背景，林峯則笑指：「我會努力游喇！」

《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞，於直播中回應剛宣布開拍系列前傳後傳的內容。（九龍城寨之圍城IG直播截圖）

《九龍城寨之圍城》於內地上映17日，票房亦累積超過5億元人民幣，四少在直播被問及若票房漲至六、七億時的票房福利，林峯隨即開玩笑表示：「我哋四個一齊錫龍捲風囉！」張文傑則錯愕地笑言：「四個嘴一齊錫？」林峯則笑指：「但係佢會唔會打我哋就唔知！」同時有網民敲碗，希望「城寨四少」能夠推出一首團歌，除了作為歌手的林峯，劉俊謙與張文傑均略顯壓力，於是林峯另舉提議：「等我演唱會一齊上台囉！」令三位兄弟均大感驚訝！

「城寨四少」被問到若《九龍城寨之圍城》於中國票房突破七億的福利，林峯表示他們四人一同錫「龍捲風」古天樂。（九龍城寨之圍城IG直播截圖）

「城寨四少」最後談及紅地氈趣事時，劉俊謙突然開腔：「有件趣事啦，都戥佢開心嘅。」表示在康城紅地氈上，胡子彤登場時被認錯做國際影帝梁朝偉，張文傑笑指：「啲記者係咁叫Tony、Tony！」胡子彤則疑惑地表示：「其實我都唔知點解，係有少少受寵若驚！」續言：「我係咪玩緊遊戲節目，鬥影得多我嘅相！」

外國記者看見胡子彤登上康城紅地氈時，誤認為是梁朝偉。（Getty Images）