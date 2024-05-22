九龍城寨之圍城｜票房破7000萬　回應保留場景︰積極考慮其可行性

電影《九龍城寨之圍城》，鄭保瑞執導，改編自余兒原著小說《九龍城寨》，滲入司徒劍僑《九龍城寨》漫畫式動作意念，由古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑領銜主演。自5月1日上映至今，票房節節攀升，截至昨日（21/5）《九龍城寨之圍城》票房突破7000萬，截至今日（22/5）上午11時15分，香港澳門總票房錄得$70,140,747，更連續21日成為單日票房冠軍。

上映21日票房破7000萬，更連續21日成為單日票房冠軍。（網上圖片）

戲中主演林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，因為今次在戲中演出城寨四子，被喻為Kowloon Four，每次四出謝票皆成為焦點，他們的影迷數量與票房同時不斷上升，年齡層亦廣濶。在戲中飾演「四仔」的張文傑，孔武有力兼身手了得，其高難武打動作，引起不少觀眾注意，亦迷倒不少粉絲。

患有先天性心臟病，曾接受6次心臟手術，現年7歲的小鐵漢Kansas，亦是電影《九龍城寨之圍城》的影迷。（影片截圖）

更用底褲扮起「四仔」造型。（影片截圖）

現年7歲患有先天性心臟病，曾接受6次心臟手術的小鐵漢Kansas，亦是電影《九龍城寨之圍城》的影迷，更因為這齣電影，而迷上張文傑飾演的「四仔」角色，更投入得在家用底褲改造面罩扮「四仔」，German從朋友中得悉小鐵漢的投入舉動，決定為小鐵漢再度戴上面罩，並親自拍片鼓勵對方，German說︰「小鐵漢，我係四仔，我話你知，唔好再將條底褲擺喺塊面度，下次哥哥送個面罩畀你，所以你要俾心機讀書，快高長大，長大後做個出色英雄，加油﹗」

張文傑以「四仔」造型拍片，鼓勵小鐵漢Kansas︰「唔好再將條底褲擺喺塊面度，下次哥哥送個面罩畀你。」（影片截圖）

此外，對於外界有聲音希望保留《九龍城寨之圍城》拍攝場景，整理成為開放予公眾遊覽的打卡點，出品方表示會積極考慮其可行性，也有和相關部門聯絡中，對於如何呈現場景真實原貌的具體方案，大家仍需要時間溝通。

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