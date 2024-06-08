Kanye West遭百萬賣相網紅控性騷擾　網民發現又同前妻撞樣撞身材

美國饒舌潮流天王Kanye West近年經常成為花邊新聞的追訪對象，除了與名媛Kim Kardashian離婚，並與「撞樣撞身材」靚女Bianca Censori秘婚後感情生活高調，亦不時傳出醜聞。日前據外媒報道，Kanye West遭前私人助理Lauren Pisciotta起訴，指控Kanye West性騷擾，披露的細節更令公眾非常驚訝！

美國饒舌潮流天王Kanye West再爆醜聞！（GettyImages）

Kanye West與前妻Kim Kardashian離婚後的互動經常成為花邊新聞焦點。 (IG圖片)

Kanye West與秘婚新歡Bianca Censori的感情生活亦非常高調。（視覺中國）

Lauren Pisciotta為一名美國知名網紅，於社交媒體平台坐擁100萬粉絲，作為一位「賣相」的Onlyfans模特兒，Lauren Pisciotta經常於社交媒體分享噴血級性感照，大曬沙漏型身材及迷人五官，吸引大量粉絲追踪及「課金」支持！而Lauren Pisciotta亦被網民指無論樣貌還是身材都與Kanye West的前妻Kim Kardashian、秘婚妻Bianca Censori極度相似，看來Kanye West的喜好相當一致！

提告Kanye West性騷擾的網紅Lauren Pisciotta在社交媒體坐擁過百萬粉絲。（Lauren Pisciotta IG圖片）

網民發現提告的網紅Lauren Pisciotta，與Kanye West前妻Kim Kardashian撞樣撞身材。（Getty Images）

網民發現提告的網紅Lauren Pisciotta，與Kanye West秘婚妻Bianca Censori撞樣撞身材。（Kanye West IG圖片）

據Lauren Pisciotta指出，她於2021年認識Kanye West，並參與Kanye同年推出的大碟《DONDA》中三首歌曲的製作，以及為旗下品牌Yeezy作經營者。據悉，2022年夏天Kanye West再度聯絡Lauren Pisciotta，希望她刪除每年營利達100萬美元（約港幣781萬元）的Onlyfans帳號，並承諾以相同價錢聘請她，Lauren Pisciotta當時同意並刪除帳號。此後，Lauren Pisciotta指她為Kanye West工作期間，曾收到大量來自Kanye West的情慾短訊、相片及影片，內容為Kanye West與其他人的性愛畫面，包括兩段Kanye West與某女模特兒的性愛影片。

Lauren Pisciotta為一位Onlyfans賣相網紅。（Lauren Pisciotta IG圖片）

Lauren Pisciotta自稱每年賣相營利達100萬美元！（Lauren Pisciotta IG圖片）

Lauren Pisciotta更表示，Kanye West曾一邊自瀆一邊致電她，並讓她猜想自己在做甚麼，更多次詢問她男朋友的生殖器尺寸。而Lauren Pisciotta亦披露個別短訊內容，包括一則相當露骨的短訊：「我想做愛，結束後我希望女孩告訴我，她們被我X得有多狠，然後我希望她背叛我。」

Lauren Pisciotta表示自己曾多次收到Kanye West的情慾短訊。（Lauren Pisciotta IG圖片）

據Lauren Pisciotta的訴訟文件顯示，她出任Kanye West私人助理與品牌經營者期間，年薪高達400萬美元（約港幣3124萬元），直至2022年10月遭Kanye West解僱。Lauren Pisciotta亦表示Kanye West曾承諾給予300萬美元（約港幣2343萬元）的遣散費，卻從來未有兌現。

Lauren Pisciotta僅於2022年與Kanye West有短暫的主僱關係。（Lauren Pisciotta IG圖片）

Lauren Pisciotta僅於2022年與Kanye West有短暫的主僱關係。（Lauren Pisciotta IG圖片）

對於Lauren Pisciotta的指控，Kanye West對外發聲明澄清表示，對方的起訴「沒有根據」，更指控她企圖敲詐勒索。Kanye West的聲明更反擊指：「她因為能力不足而被解僱，亦要求不合理的巨額薪金（包括每年400萬美元年薪），並有多宗被紀錄下的淫亂、失控行為事件。」Kanye West亦有在聲明中透露計劃於法庭反控對方。