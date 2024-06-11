九龍城寨｜票房41日奪冠軍破1億　歌迷唱向古天樂唱《男朋友》

電影《九龍城寨之圍城》，在港獲超過145萬人次購票入戲院支持，由5月1日正式上映至今，連續41日成為香港單日票房冠軍，今天（11/6）港澳總票房正式衝破1億港元，昨日（10/6）趁端午節舉行「龍捲風襲港日」特別謝票場，古天樂號召戲中大部份演員，包括林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑、黃德斌、「魚蛋妹」王尹菁及小說原著余兒，去到九龍灣國際展貿Emax的星影匯（The Metroplex）進行謝票，同時宣佈票房喜訊。

昨日總動員謝票迎1億，今天（11/6）港澳總票房亦正式衝破1億港元。（大會提供）

到場的每位演員逐一向觀眾致謝，古天樂不失風趣本色以龍捲風身份對觀眾表示：「我係龍捲風，嚟睇戲好嘞﹗唔好搞嘢﹗唔係命都冇。」德斌指角色雖然戲份不多，但感謝大家喜歡其角色。

古天樂不失風趣本色以龍捲風身份對觀眾表示：「我係龍捲風，嚟睇戲好嘞﹗唔好搞嘢﹗唔係命都冇。」（資料圖片）

林峯衷心感謝觀眾過去一個月的支持，希望票房可以繼續向上衝。伍允龍笑言今次受歡迎程度像拍了偶像劇一樣。劉俊謙感謝觀眾成就這齣電影，希望觀眾幫這部戲衝上香港華語片歷史票房第一位。胡子彤感謝台前幕後及一眾好兄弟一齊走這段旅程。張文傑表示高興見到觀眾支持，會繼續努力。魚蛋妹表示高興能與一眾演員一齊演戲。

古天樂以龍捲風身份頒發「票房破億畢業獎狀」予城寨四子，包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑。（大會提供）

有觀眾問古天樂，知否有很多人稱他爹哋？古天樂回應：「爹哋這名字我是今天第一次聽到。」（大會提供）

在活動上，古天樂以龍捲風身份頒發「票房破億畢業獎狀」予城寨四子，包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，鼓勵新一代演員之餘，同時為電影打氣，古天樂表示高興此電影成績驕人，希望觀眾繼續支持，令票房再創高峰，推舉成為香港電影史上華語影片總票房第一位。

現在不少「伍太」等候跟伍允龍合照。（大會提供）

「信一」劉俊謙唔玩刀，玩腳法。（大會提供）

有粉絲在謝票場發問問題時，向偶像古天樂唱着其歌曲《男朋友》才再發問，古天樂笑着回應：「你唔好喺度搞事呀﹗」有觀眾問古天樂，知否現在有很多人稱他爹哋的原因嗎？古天樂回應：「爹哋這名字我是今天第一次聽到，剛才謝票時有人叫爹哋，我都不知他們是叫我。」同時現場觀眾更祝賀他父親節快樂。