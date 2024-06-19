專訪｜邱禮濤拍戲出名快　9日起貨女主角奪影后︰可以快就唔好慢

導演邱禮濤（Herman），近年成為大型動作片的專用導演，《拆彈專家》系列女、《掃毒》2、3集，到今年上畫的《談判專家》及《海關戰線》，統統都是出自他手。在90年代，Herman多拍小成本製作，並以產量及速度見稱，《陰陽路》第一集，極速地9日起貨，在秒秒鐘都係錢的電影世界，冇超資已贏在上畫前。雖然係快，但Herman的作品仍不乏經典，除贏得Cult片王封號，更為演員摘下不少獎項。



邱禮濤新作《談判專家》，雖然靠把嘴開火，但都不乏動作場面。（陳順禎 攝）

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《拆彈專家》成功延續

邱禮濤坦言近年偏向多拍大型動作片，或多或少跟《拆彈專家》的成功有關。「商業社會一定係咁樣，如果問我，呢刻我會接非動作片種優先，事實上我手頭上都拍咗兩部非動作片，不過檔期問題一直未上畫。」

搭條紅隧，炸冧佢，成為近年動作大製作的典範。（《拆彈專家》劇照）

用逆市奇葩形容邱禮濤不為過，他亦非常感恩一直多人搵自己開戲，特別是《八仙飯店之人肉叉燒包》（1993）成功之後，片約多到要推。「有公司指明要我同黃秋生拍多部三級暴力片，內容係咩都冇問，你想開就可以拎張支票走。」當年年少氣盛，又帶點堅執，不為所動成張支票畀番對方。

《八仙飯店之人肉叉燒包》以三級上畫，最終讓秋生首奪金像影帝寶座。（《八仙飯店之人肉叉燒包》劇照）

「自己喺度諗，叉燒包成功咗，下次搞多套雞包仔又成功的話，咁你成世都要整包喎。拍電影係要有啲堅持，唔多唔少都要搏，拍一部戲係搏，唔拍一部戲都係搏。不過時代唔同，考慮嘅嘢多咗，拍得幾多得幾多。」邱禮濤說。

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當年邱禮濤不為支票所動，未有胡亂地開拍一部三級暴力電影。（陳順禎 攝）

《伊波拉病毒》長賣長有

當時產量雖多，票房當然未必部部大收，但亦不乏長收長有的驚喜之作，就係《伊波拉病毒》（1996）。「如果用票房計，《伊波拉病毒》香港收150萬，係蝕本嘅，但你點會知套戲咁長壽，幾廿年啲版權不斷賣。大哥鄧光榮離世前，我哋有同佢飲過嘢，佢話《阿飛正傳》（1990）當年拍4000幾萬，呢個數字好誇張，如果只計票房收入，係嬲到想燒片。但事隔多年，部戲發行到世界各地，更成為經典，最後係賺錢嘅，所以一部戲賺定蝕要睇你幾時截數。」

黃秋生在《伊波拉病毒》中的演出令人一看難忘。（《伊波拉病毒》劇照）

當中的粗口對白，當年是甚少聽到。（《伊波拉病毒》影片截圖）

《的士判官》親耳聽到的憤怒

一直具話題的還有一部神作《的士判官》（1993），尤其近日的士司機打擊Uber的放蛇行動，更掀起網民不斷分享電影片段和對白。問到邱禮濤當年何以這麼有創意，創作出一位的士屠夫，他指殺人的情節是虛構，但戲中司機的劣行就是由真實事件改編。

31年前睇得痛快，31年後感覺依然，即係戲中呈現的問題未曾解決，未有改善。（《的士判官》海報）

邱禮濤︰「我唔係好識憑空想像，創作好少可以由零到有，通常都係將所見所聞放落電影度，戲中有位司機話︰『見到你班人，落雨追車真係過癮』，呢句係我坐的士時親耳聽到，仲有大肚婆被車門夾住拖行一幕，係當年新聞事件。一部作品幾時發揮作用，你永遠唔知道，好似西西部《我城》，初初出版只係一本書，多年後個價值隨社會變更而不同，不同時候就會有不同作用。」

問到邱導有冇因為拍完《的士判官》，搭的士受到不禮貌對待？「千祈唔好咁自我陶醉，覺得人人都認得你，我都係普通人一個。不過我係搭Uber多啲。」

邱禮濤坦言自己搭Uber多啲。（陳順禎 攝）

《陰陽路》9日起貨

邱禮濤另一得意系列之作，就是《陰陽路》（1997）系列的頭六集，這正正讓邱導練成以快打慢的功力。「97年香港電影好困難（受翻版影響），當時一部電影再壓縮最少要拍20日，好壓縮地拍，都有20日，但拍攝《陰陽路》，我同監製南燕講10日就拍完佢，結果9日起貨。最長一集都係花12日左右。有集去菲律賓拍（《陰陽路4與鬼同行》），全片3個通告，一張正常9個鐘，然後一個通告3日3夜，另一個4日4夜就拍完。」

《陰陽路》系列，起初都有板有眼。（網上圖片）

古天樂在戲中這個拜拜動作，都成為系列中的經典場面。(《陰陽路》影片截圖)

係咪快就等於冇質素？《陰陽路》系列經Herman出產的頭6集，都有不錯評價，只是後期成本愈來愈少，過份壓縮下才演變成爛片。「《我不賣身，我賣子子宮》9日拍完，仲要其中一日係要重拍番第一日嘅鏡頭，所以正式嚟講係8日拍完。」而該片最後為女主角劉美君贏得金馬影后，證明速度與質素唔一定有必然關係。

劉美君憑《性工作者2：我不賣身·我賣子宮》的企街妓女一角，勇奪第45屆金馬獎最佳女主角。（劇照）

邱禮濤︰「我宗旨係可以快就唔好慢，嚟得開工，大部分都係做嘢，喺片場keep住勞動反而個人會醒啲。當然時間充裕時，我都想慢番啲，我鍾意快，但唔好快到要我不斷睇錶，令我好緊張咁。」