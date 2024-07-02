《正義迴廊》班底開拍紙盒藏屍案電影　呢位鏡仔加盟演兇手？

1974年發生的紙盒藏屍案被列為「香港十大奇案」之一，由於案情曲折離奇，加上判決帶來極大爭議，此案曾多次被翻拍成影視作品，當中最為人所熟悉的是1993年上映、任達華與葉童等人主演的《紙盒藏屍之公審》。

任達華主演的《紙盒藏屍之公審》被列為三級片。（電影截圖）

《香港01》收到消息，相隔30年後紙盒藏屍案再度被翻拍成電影，並由《正義迴廊》班底負責製作，包括編劇譚廣源擔任導演，翁子光再一次出任監製，而演員班底包括內地演員張頌文、譚耀文、梁洛施（Isabella）及張堅庭，張堅庭早在6月13日在社交平台出Post透露電影已開拍，他飾演當年為主犯歐陽炳強打官司的樹仁大學創辦人胡鴻烈大律師。估計張頌文飾演歐陽炳強，譚耀文飾演負責調查該案的探長，而混血兒Isabella或扮演替歐陽炳強的太太。

張堅庭（右）早在本月中已透露參演新版紙盒藏屍案電影，飾演胡鴻烈大律師，電影由譚廣源（中）執導，翁子光（左）負責監製。（IG圖片）

另有消息指MIRROR成員呂爵安（Edan）亦有份參演，未知飾演哪一個角色，電影或由70年代橫跨至歐陽炳強出獄的2000年代，而歐陽炳強犯案時只得27歲，Edan或有機會飾演較年輕時的歐陽炳強。

內地演員張頌文在微博分享來港拍戲的照片，相信正是拍攝紙盒藏屍案電影。（微博圖片）

日前TVB新聞節目《猜猜我是誰》透露歐陽炳強於2022年因病過身，終年74歲，而另一節目《尋人記》亦曾採訪過歐陽炳強，他在多次面見和電話通話中均堅稱無辜，但因明白到法律上要翻案機會微乎其微，加上不希望現身受訪影響家人，所以要求團隊在他百年歸老後才公開討論內容。由於歐陽炳強離世前失聯，製作組要反覆確認離世消息，所以報道於歐陽炳強過身兩年後才曝光。