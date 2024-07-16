吳君如大爆陳可辛初約會遲到兼AA制　愛女落夜店被趕︰衰唔夠性感

吳君如今晚（16/7）現身中環，同鄧麗欣一齊為新戲《我談的那場戀愛》宣傳，大搞Speed Dating 。為塑造浪漫氣氛，工作人員準備咁吹泡泡棒，君如見到現場泡泡都即時少女心，同Stephy 不停換甫士影相，十分好笑。



吳君如同鄧麗欣一齊為新戲《我談的那場戀愛》宣傳。（葉志明 攝）

講到Speed Dating ，君如接受訪問時笑言好想試，又話如果男生唔慷慨的話一定會扣分。但問到第一次同陳可辛食飯時，是否由對方埋單，君如即爆料：「我有暗示佢，最後咪AA囉。（咁你都無踢佢出局？）佢係有才華嘅，哈哈！」

君如連環爆陳可辛同囡囡嘅笑料。（葉志明 攝）

爆完陳可辛AA後，君如再爆原來首次約會，陳導竟遲到45分鐘，原因係為咗買套靚衫去見佢。「但對我嚟講唔覺得係啲乜嘢囉，我記得個裝束，到而家都係一模一樣，佢覺得自己嗰套衫係好勁。（點解你當時無走？）呢個都好奇怪，咁我都要放空，拍緊戲好攰，有人約，咪放空下囉，但佢45分鐘真係好離譜，如果我當時鬧佢，就唔會捱到今時今日。」

陳可辛、吳君如與女兒陳是知一家三口於康城首映紅地氈亮相！（視覺中國）

問到如果囡囡想Speed Dating ，君如表示贊成，仲話可以帶埋自己去，又表示做阿媽切忌係囉嗦，所以唔會過問女兒感情事，而係等對方同自己討論。「佢應該無拍拖，佢18歲，之前話好想去clubbing ，但佢去到之後啲人係咁趕佢走，我解釋係因為著得唔夠靚，要着得性感啲。然後佢打俾我，但我唔敢同佢講佢件衫太唔性感，唉，係咪好笑。」

君如話想囡囡試下speed dating ，順手帶埋自己。（葉志明 攝）

君如透露囡囡之後又借其會員卡去夜店，但在店外因年齡與會員卡資料不符而被拒入場，成為全場笑料。君如笑指囡囡太天真，她又教囡囡如果想玩就要努力。「佢同朋友最後係返咗屋企睇戲，」