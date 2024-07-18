湯告魯斯高調坐私人直升機出入　同行25歲雙性戀女歌手身世驚人

荷里活一線動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）從影四十年以來一直紅遍全球，動態向來備受影迷粉絲關注。近日忙於在倫敦拍攝《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission：Impossible - Dead Reckoning Part Two），令湯告魯斯更容易被外媒狗仔隊捕捉生活動向。作為超級巨星兼機師的湯告魯斯，日前繼續以私人直升機高調出入，更帶同一位獨臂女歌手作為直升機乘客，過程中一系列超紳士舉動令影迷非常驚喜，大讚偶像就算擁有巨星身份仍保持一貫君子風度！

湯告魯斯據指近日在倫敦拍攝《職業特工隊：死亡清算下集》，繼續成為外媒狗仔隊的追踪對象。（視覺中國）

湯告魯斯據指目前正於倫敦趕工拍攝。（IMDB）

湯告魯斯出入都以私人直升機代步，相當有巨星氣派！（視覺中國）

湯告魯斯日前被外媒拍攝到，於倫敦乘搭直升機期間，偕西班牙裔獨臂女歌手Victoria Canal同行，被拍攝到的落機過程中。湯告魯斯與Victoria除了有講有笑，湯告魯斯亦在落機時，主動為Victoria打開機艙大門、伸手握住Victoria的手扶着她走下直升機的腳踏，更在大風的停機坪上，幫忙為Victoria穿上保暖外套、拉上拉鏈，舉動相當貼心！

湯告魯斯親手為Victoria Canal打開直升機的艙門，相當有紳士風度。（視覺中國）

湯告魯斯握着Victoria Canal的手走下直升機的幾級腳踏，非常貼心！（視覺中國）

湯告魯斯握着Victoria Canal的手走下直升機的幾級腳踏，非常貼心！（視覺中國）

湯告魯斯與Victoria Canal之間互動被狗仔隊拍攝到後，旋即於網絡上引起話題。有網民大讚湯告魯斯毫無巨星架子，主動貼心照顧先天障礙的Victoria，盡顯紳士風範！更有網民認為年過六旬的湯告魯斯不僅保持Fit爆外貌身型、動作片實力老而彌堅，連舉手投足都散發風度，難怪數十年來緋聞不斷，身邊女伴多不勝數，享盡豔福原來也有原因！

湯告魯斯更在大風的停機坪上幫手為Victoria Canal穿上外套，非常貼心。（視覺中國）

湯告魯斯更在大風的停機坪上幫手為Victoria Canal穿上外套，非常貼心。（視覺中國）

至於與湯告魯斯同行的Victoria Canal，其實亦大有來頭！現年25歲的Victoria Canal，因為羊膜帶綜合症而先天失去右手前臂，但自6歲開始受祖母薰陶下，學習鋼琴與聲樂訓練，克服肢體障礙成為音樂人。在疫情期間，Victoria Canal一家遷至荷蘭阿姆斯持丹，並開始創作自己的音樂，並且於網絡上分享。

現年25歲的Victoria Canal因為羊膜帶綜合症而先天失去右手前臂，但克服肢體障礙成為音樂人。（Victoria Canal IG圖片）

Victoria的作品更受到注目後，更簽下唱片合約及舉行巡迴演出，亦因此在去年獲得亞馬遜音樂艾弗斯學院新星獎。Victoria Canal走紅後，亦真誠地擁抱自己的性傾向，公開出櫃為雙性戀。