破．地獄︱黃子華許冠文激罕合體　化身史上最華麗陣容戲院禮儀師

英皇電影《破．地獄》為香港影壇罕有聚焦殯儀業的作品，由陳茂賢執導及編劇，兩大巨星——黃子華及許冠文（Michael），自《神算》後闊別32年再度傾力合演，搭配9大金像級陣容：衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩，早前宣布落實於11月14日（星期四）公映，而兩大巨星海報及預告一出已旋即引起網絡話題，備受矚目。

黃子華及許冠文自《神算》後闊別32年再度傾力合演《破．地獄》，更罕有合體出席宣傳。（電影公司提供）

黃子華及許冠文自《神算》後闊別32年再度傾力合演《破．地獄》，更罕有合體出席宣傳。（電影公司提供）

雖然距離11月上映尚有一段時間，不過《破．地獄》團隊亦不敢怠慢，由陳茂賢導演聯同台前幕後親自製作一條史上最華麗陣容的「《破．地獄》戲院禮儀片」，除了有難得合體宣傳的兩大巨星黃子華及許冠文助陣飾演本尊，亦不少得片中演員衛詩雅、朱栢康、周家怡、金燕玲、梁雍婷及鍾雪瑩現身，分別飾演影迷最怕遇到的問題觀眾，一同迎接電影上映，同時為新一波宣傳揭開序幕！

黃子華與許冠文在宣傳片中以本尊身份現身，金燕玲、衞詩雅、周家怡、鍾雪瑩、朱栢康及梁雍婷等亦現身宣傳片。（電影公司提供）

而這條《破．地獄》戲院禮儀片即將於7月24日起於英皇院線率先首播，片中提到子華以及Michael入戲院欣賞自己參演的《破．地獄》，卻遇到由片中其他演員飾演的問題觀眾，犯下一連串戲院場內不適宜的行為，片中開首先有開場後姍姍來遲的鍾雪瑩，影響準時入場的觀眾睇戲，再有朱栢康及梁雍婷拿出電話自拍留念，阻擋後方Michael的視線，逼得Michael好言相勸。另一邊廂，周家怡如入無人之境，興奮打電話給友人分享巧遇子華神，被子華友善勸喻保持安靜。

鍾雪瑩於宣傳片中飾演遲到觀眾。（電影公司提供）

未栢康與梁雍婷則飾演在戲院中自拍的觀眾。（電影公司提供）

而壓軸出場有曾於《不日成婚2》飾演兩婆媳的衛詩雅與金燕玲，二人今次關係不再緊張，忙「講戲」多過睇戲，金燕玲更爆出一句「好巴閉咩」，恍如前作的霸氣奶奶上身，非常爆笑！而雞啄唔斷的二人旋即亦被後方的子華提醒收細音量。經過黃子華及許冠文兩位「戲院禮儀師」的提醒下，最終眾人都專心欣賞電影，畫面猶如《破．地獄》提早首映，更令人為之期待電影中眾星迸發之火花！

周家怡飾演在戲院中講電話的觀眾。（電影公司提供）

衞詩雅亦飾演問題觀眾。（電影公司提供）

金燕玲與衞詩雅「兩婆媳」一同在宣傳片中現身。（電影公司提供）

首度參演戲院禮儀片又一向鬼馬的Michael大呼好玩，他笑言：「我覺得幾好玩呀，一班演員喺戲院入面詐帝睇返自己，感覺好好玩呀。」問到Michael對於新片《破．地獄》的期望，Michael希望最緊要觀眾享受電影：「希望上映嗰陣，觀眾好似我哋咁嘻嘻哈哈笑緊，呢個係我希望啫，不過多數都唔可能，因為戲入面都好多喊嘅場面。」Michael亦預告新片拍出人生的五味雜陳，開心有時，悲傷亦有時，相信會為觀眾帶來共鳴。