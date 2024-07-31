巴黎奧運︱韓射擊女選手似John Wick Elon Musk讚︰應該拍動作片
撰文：莫匡堯
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2024巴黎奧運會現正舉行，在香港運動員屢獲佳績以外，各地登上奧運舞台的選手亦非常矚目。其中，韓國女子10米氣手槍銀牌得主金藝智（Kim Yeji）份外亮眼，全因在神準槍法背後，金藝智更擁有一張甜美迷人的面孔，形成極大反差萌！金藝智的比賽畫面亦在網上廣泛流傳，被封為「女版John Wick」之餘，連超級富豪馬斯克（Elon Musk）也認為具備演戲條件！
代表韓國參加女子10米氣手槍項目並獲得銀牌的金藝智，全神貫注的比賽畫面在網絡瘋傳後，觀眾對她射槍時展現的煞氣與調整槍械的熟練手法非常着迷！事後更驚喜發現金藝智擁有標緻立體五官，靚絕同隊成員，於是紛紛力撐金藝智成為演員，更認為她非常適合主演槍戰動作片《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）女主角Trinity（Carrie-Anne Moss飾演）的同類角色！
不僅一眾體育粉絲熱切討論金藝智的表現與外貌，連超級富豪馬斯克亦表示關注，更以個人身份在社交媒體X（前稱Twitter）上參與討論時指：「她應該拍動作片，真性情演出！」看來金藝智在運動員生涯過後，或許會在影視圈中再闖出名堂！
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