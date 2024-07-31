巴黎奧運︱韓射擊女選手似John Wick　Elon Musk讚︰應該拍動作片

2024巴黎奧運會現正舉行，在香港運動員屢獲佳績以外，各地登上奧運舞台的選手亦非常矚目。其中，韓國女子10米氣手槍銀牌得主金藝智（Kim Yeji）份外亮眼，全因在神準槍法背後，金藝智更擁有一張甜美迷人的面孔，形成極大反差萌！金藝智的比賽畫面亦在網上廣泛流傳，被封為「女版John Wick」之餘，連超級富豪馬斯克（Elon Musk）也認為具備演戲條件！

金藝智的比賽片段在網絡上瘋傳。（網上影片截圖）

金藝智純熟地操作槍械的表情極有煞氣！（網上影片截圖）

真係同John Wick有幾分相似！（《殺神John Wick》電影劇照）

網民力撐金藝智演《廿二世紀殺人網絡》裡Carrie-Anne Moss飾演的角色Trinity！（《廿二世紀殺人網絡》電影劇照）

金藝智爆紅後被封為「女版John Wick」！（《殺神John Wick 2》電影劇照）

代表韓國參加女子10米氣手槍項目並獲得銀牌的金藝智，全神貫注的比賽畫面在網絡瘋傳後，觀眾對她射槍時展現的煞氣與調整槍械的熟練手法非常着迷！事後更驚喜發現金藝智擁有標緻立體五官，靚絕同隊成員，於是紛紛力撐金藝智成為演員，更認為她非常適合主演槍戰動作片《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）女主角Trinity（Carrie-Anne Moss飾演）的同類角色！

韓國美女選手金藝智早前於巴黎奧運女子10米氣手槍項目奪得銀牌！（韓國隊官方相片）

金藝智的神準槍法與美貌形成反差萌，大受網民歡迎！（韓國隊官方相片）

網民力撐金藝智演《廿二世紀殺人網絡》裡Carrie-Anne Moss飾演的角色Trinity！（《廿二世紀殺人網絡》電影劇照）

不僅一眾體育粉絲熱切討論金藝智的表現與外貌，連超級富豪馬斯克亦表示關注，更以個人身份在社交媒體X（前稱Twitter）上參與討論時指：「她應該拍動作片，真性情演出！」看來金藝智在運動員生涯過後，或許會在影視圈中再闖出名堂！

網民對金藝智的討論連超級富豪馬斯克也關注！（Reuters）

馬斯克亦在社交媒體X上回覆網民的討論！（網上截圖）

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