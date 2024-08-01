魷魚遊戲2｜預告驚現參賽者死亡賽跑　12.26回歸最終季明年有得睇

由李政宰、李炳憲等主演的Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）播出後好評如潮，全球劇迷都期待第二季的來臨。繼早前Netflix率先公開第二季首段影片及劇照後，今日（1/8）正式發布前導預告，並宣布第二季將會在12月26日回歸，而最終季就會在2025年播出。

第二季將會在12月26日回歸。（Netflix）

最終季就會在2025年播出。（預告畫面）

在不足1分鐘的前導預告中，穿上綠色制服的遊戲參賽者在體育場地的跑道上全力奔跑，有不少人更倒地疑似「跑死」。熟悉的背景音樂響起，大量穿上粉紅色制服的面具工作人員坐滿觀眾席，而遊戲負責人代表則站在場中間。

新遊戲？（預告畫面）

預告驚現參賽者死亡賽跑。（預告畫面）

在首季結局，李政宰飾演的主角「456號」成奇勳勝出遊戲，回到現實生活1年後，都沒有花過銀行卡中的486億韓元獎金，更然了一頭紅髮搭飛機到美國見女兒。不過成奇勳就誓言要復仇，更不惜再次返回遊戲中。

成奇勳是否能復仇成功將會是本季的焦點。（劇照）

魏河俊飾演的警察很大機會在第二季復活。（劇照）

另外，魏河俊飾演的警察為了尋找失蹤的哥哥黃仁昊（李秉憲 飾），偽裝成工作人員，並將整個遊戲過程拍低。最後逃到小島上後靠微弱的訊號，將影片給傳送出去，然後被哥哥槍殺，但劇情只交代他沒有被射中要害及墜海，相信將會在第二季復活。至於為何李秉憲飾演的黃仁昊當時如何勝出遊戲，後來為何成為遊戲代表，今季將會揭開。

遊戲代表再度回歸。（預告畫面）

為何李秉憲飾演的黃仁昊當時如何勝出遊戲，後來為何成為遊戲代表，今季將會揭開。（劇照）

《魷魚遊戲》導演、編劇及監製黃東赫也特別以親筆信向全球劇迷表示：「自《魷魚遊戲》第1季備受全球觀眾的好評至今，已將近三年，在這段期間，還發生了許多難以想像的大事。此刻我無比興奮，能親自以這封信向各位宣布第2季的上線日期，並預告影集將迎來第3季，也是系列最終季。」