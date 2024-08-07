「東西最美星二代」世紀同場　邱淑貞沈月顏值不輸奧斯卡影后母女

2024巴黎奧運會牽起全球狂熱，除了多國頂尖運動員齊集參賽外，亦吸引大量國際名人明星到場觀眾支持！其中，奧斯卡影后妮歌潔曼攜同16歲長女Sunday Rose Kidman Urban到場觀賽，更成為贊助鐘錶品牌活動上的焦點人物；同場亦有邱淑貞與女兒沈月亮相，兩對顏值超高的母女現身，締造「東西方最美星二代」同場的景象！

妮歌潔曼攜同長女Sunday現身鐘錶品牌於奧運期間舉行的活動。（Omega IG圖片）

邱淑貞與沈月母女亦應同一品牌邀請出席！（沈月IG圖片）

妮歌潔曼作為品牌的全球代言人之一，在奧運期間於巴黎出席品牌活動，更攜同Sunday到場。年僅16歲的Sunday，已經幾乎與一米八高的母親平頭，以一身灰色直間馬甲、西褲與高踭鞋現身，打扮相當成熟；遺傳母親的身高外更同樣有一頭金髮，簡直就如年輕時的妮歌潔曼一樣迷人！Sunday雖然一直未有表態會否在娛圈出道，但隨着近年多次與母親亮相公開活動，似乎已蓄勢待發！

妮歌潔曼為贊助今屆奧運的鐘錶品牌全球代言人。（Omega IG圖片）

妮歌潔曼帶同長女Sunday一同出席該品牌活動。（Omega IG圖片）

妮歌潔曼一家四口一同觀賽！（視覺中國）

妮歌潔曼帶同長女Sunday（左）現身奧運會場！（視覺中國）

另一邊廂，港產片一代女神邱淑貞亦攜同現年27歲的沈月出席該品牌活動。邱淑貞母女均以黑色打扮亮相，沈月則穿上一套黑色低胸長裙，顯得相當高貴大方！沈月近年不時亮相國際時裝品牌活動，晉身成為時尚圈的成員，雖然沈月已半跨入娛樂圈，但曾表示自己最大興趣並非成為演員，而是幕後編導兼拍攝自己的作品，看來兩位「東西方最美星二代」發展路向將會繼續被受關注。

沈月亦受該鐘錶品牌邀請到奧運會現場觀賽。（沈月IG圖片）

沈月亦受該鐘錶品牌邀請到奧運會現場觀賽。（沈月IG圖片）

沈月亦受該鐘錶品牌邀請到奧運會現場觀賽。（沈月IG圖片）

沈月亦受該鐘錶品牌邀請到奧運會現場觀賽。（沈月IG圖片）