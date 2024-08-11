甄子丹票房稱霸東南亞　一個言論卻令《殺神John Wick4》冇得上

由亞洲電影大獎學院主辦，文創產業發展處及電影發展基金資助，香港駐曼谷經濟貿易辦事處資助，柬埔寨最具規模電影發行商Westec Media Limited 協辦的「香港電影巡禮」柬埔寨金邊站，早前邀請《香港01》前往採訪，除了出席當地舉行的電影節開幕禮，大會亦安排幾位來自東南亞不同國家的買片及發行商朋友進行訪問。除了細談香港電影由80、90年代到現在的轉變，也講到電影上畫往往跟各國政局及藝人言論拉上關係，當中就以甄子丹作為例子。



來自東南亞各國的買片，接受《香港01》訪問，右一及二分別是越南片商代表Phong Duong及馬來西亞電影監製許美玲。（許育民 攝）

《Barbie 芭比》都中招

要談該事件，先要了解甚麼是「九段線」，中國素以「九段線」地圖表示擁有南海海域主權，從而引發與沿海各國關係緊張，部分更牽連到娛樂事業。如去年上畫的荷里活電影《Barbie 芭比》（Barbie），就因為戲中出現「九段線」畫面，被越南政府抵制，菲律賓亦把有關電影送檢。最終越南當局，決定不授予該電影在越南上映的許可，理由是「含有九段線的違規影像」。

《Barbie 芭比》就因為戲中顯示了「九段線」，而不獲越南准予放映。（《Barbie 芭比》劇照）

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《葉問4：完結篇》馬來西亞港片冠軍

「九段線」一直存在爭議，前身是「11段線」，1947年開始出現在中國發行的地圖上，代表的是中國在南中國海的海洋主張，但這主張與菲律賓、越南、印度尼西亞、馬來西亞和文萊等鄰國受到法律承認的領海重疊。由於「九段線」繪出的形狀似牛舌，故又稱為「牛舌線」。

以馬來西亞計，累計票房達至3030萬令吉（約5,300萬港元），奪得馬來西亞電影史上最高華語片票房紀錄。（《葉問4：完結篇》劇照）

而跟一眾東南亞片商訪問時，問到哪位香港藝人的票房最強勁，來自不同國家的代表都異口同聲說是甄子丹，當中又以《葉問4：完結篇》長踞累計票房冠軍位置，以馬來西亞計，累計票房達至3030萬令吉（約5,300萬港元），奪得馬來西亞電影史上最高華語片票房紀錄。

受言論影響，甄子丹的《殺神John Wick 4》都無法在越南上映。（《殺神John Wick 4》劇照）

不過根據網上資料，「九段線」甄子丹於數年前曾表示支持南海九段線，因此就算他極具叫座力，但去到2019年《葉問4：完結篇》及去年上畫的《殺神John Wick 4》都被越南抵制。越南片商Phong Duong表示：「越南多年來有很多香港、台灣或中國電影都不能上映。如果某位演員、導演或電影人支持『南海九段線』，他們的電影就不能上映。」不過Phong Duong都補充一句︰「這些『抵制』行動，並非政府官方指示，只是叫我們『不應該』上映。」

越南片商Phong Duong表示，早前都有買入《七月返歸》於當地放映，雖然票房不算特別理想，但都願多作嘗試。《七月返歸》劇照

馬來西亞電影監製許美玲亦表示，其實不只影響香港電影，就連部分荷里活電影都一樣受影響。「2017年的《追龍》可以在越南上映，因為當時甄子丹沒有表態，但之後他表示支持『南海九段線』，所演的電影就被禁，例如《葉問4：完結篇》，就連《殺神John Wick 4》都一樣被禁。」