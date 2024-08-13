獅子山下2024｜集6位新晉導演　吳煒偉拍食肆經營感唏噓

今日（13/8）香港電台舉行節目巡禮，其中宣布邀請了六位新導演開拍《獅子山下2024》，分別是《毒舌大狀》吳煒倫、《白日之下》簡君晋、《正義迴廊》何爵天、《手捲煙》陳健朗、《填詞L》黃綺琳、《猛鬼3寶》黃鐦。



香港電台舉行節目巡禮，其中宣布邀請了六位新導演開拍《獅子山下2024》。（陳順禎 攝）

《香港01》率先找來吳煒倫、簡君晋及何爵天分享拍攝細節。簡君晋今次是拍一個香港小提琴工匠的故事。「我對匠人的工作好有興趣，好想知道一位老師父，每日好執著堅持自己的工作情況。」事實上香港的確有好幾位小提琴工匠，專門仿製一些價值不菲的古董小提琴，手功同樣精巧，好值得分享。

簡君晋會以拍攝香港小提琴工匠的故事。（陳順禎 攝）

吳煒倫拍攝的故事叫《營業中》，講香港食肆經營。「港台沒有指定題材，只要關於社會民生便可，而近年最觸動我的確是食肆的經營，經營環境明顯跟以往有很大分別，是有點唏噓，但又不是完全冇出路的。」

不過更令吳導覺得唏噓，是現時租借食肆場地拍攝是較方便。「比以前簡單方便不少，而作為食客會不滿食肆早收，但對於拍攝是方便不少，多幾個鐘頭拍。」

吳煒倫拍攝的以食肆為題，剛開始借場已感唏噓。（陳順禎 攝）

至於何爵天對《獅子山下》更有一份情意結。「我於2015年拍過一集《高價收購》，從而認識了翁子光導演，所以對我是有點感情。」

故事上，何導找來羅家英與區嘉雯拍攝一個老人故事。「家英哥飾演一個長期病患者，需要區嘉雯照顧，但區都年紀老邁，大家要面對不少問題，產生不少問題，這都是香港人口老化要面對的狀況。」