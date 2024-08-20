《香港式離婚》舞台劇｜黃子華劉嘉玲首度合作！附門票+開售日期

《香港式離婚》2024舞台劇今日再有更新，黃子華近年轉戰舞台劇，繼與潘燦良的《最後禮物》，以及林海峰的《愛我別走》，今年年底再有新作，重演《香港式離婚》—本土舞台劇的經典。而今次對手，是影后兼劇后劉嘉玲，今次亦是繼2018年《奪命証人》後，相隔6年再演舞台劇。《香港01》為你準備好《香港式離婚》舞台劇門票價錢、開售日期、演出時間等詳細資料。

《香港式離婚》2024詳情

香港式離婚@facebook

《香港式離婚》｜演員

領銜主演：黃子華、劉嘉玲

演出：楊淇、楊詩敏、梁浩邦、趙伊禕



《香港式離婚》｜演出日期

2024年12月13-15、17-22、24-29日、2025年1月2-5、7-12、14-16、18-19、21-26、31日、2月1-2日

2025年1月17日:滙豐保險專場

演出地點:香港演藝學院歌劇院

演出時間：晚上8時



《香港式離婚》｜門票價錢

$480/ $680 / $880 / $1,080 /$1,280(VIP)*

優先訂購不適用於VIP門票



《香港式離婚》｜售票詳細

優先訂票:8月26日早上10時滙豐信用卡客戶可優先訂票

公開售票:9月3日早上10時

購票連結:《香港式離婚》購票連結

黃子華林海峰去年首度攜手演出舞台劇《愛我別走》，一票難求。（網上圖片）

早在一個月前，已有消息指黃子華將會再演舞台劇，今次主角更會是劉嘉玲小姐。而今日（17/8）公布舞台劇將於下周二舉行記者會，但大會仍以「神級夢幻組合」黃子華與「她」來形容女主角，令人相當好奇。至於其他演員則包括楊淇、楊詩敏、梁浩邦等。

劉嘉玲在年初的金像獎，以「龍蝦裝」示人相當搶鏡。（截圖）

《香港式離婚》於《第二十屆香港舞台劇獎》連奪四獎，包括︰最佳整體演出、最佳劇本（黃詠詩）、最佳女主角（悲劇/正劇） ：黃慧慈以及十大最受歡迎製作。（網上圖片）

《香港式離婚》（The Truth About Lying）是由香港藝術節委約及製作的舞台劇，由黃詠詩編劇，李鎮洲和黃詠詩聯合導演。在2010年第38屆香港藝術節時於香港大會堂劇院首演，並在2012年第40屆香港藝術節時於香港演藝學院歌劇院載譽重演。劇作更於《第二十屆香港舞台劇獎》連奪四獎，包括︰最佳整體演出、最佳劇本（黃詠詩）、最佳女主角（悲劇/正劇） ：黃慧慈以及十大最受歡迎製作。