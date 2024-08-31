釜山電影節｜《正港分局》許光漢入圍　與胡歌吳慷仁爭最佳男主角

有台灣「國民老公」之稱的許光漢，於8月20日無預警入伍，震驚不少許太。不過正當他服役的第11日，就傳來好消息。由他主演的《正港分局》，入圍今屆釜山國際影展（BIFF）2024年亞洲內容暨全球OTT大獎（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）最佳男主角獎，而該劇也入圍原創影集獎。

許光漢在《正港分局》的演出相當搞笑。（《正港分局》劇照）

大會於昨日公布入圍名單，其中同樣來自台灣，Netflix影集《誰是被害者：第2季》與《正港分局》雙雙入圍大獎，《誰是被害者：第2季》由李沐入圍最佳女配角獎，曾敬驊則入圍最佳新人獎。而《正港分局》則入圍最佳OTT原創影集獎，許光漢更候選最佳男主角獎。

許光漢除了台劇及電影，早前更首拍韓劇，面向亞洲市場。（《正港分局》劇照）

正在服兵役的許光漢，由經理人代為回覆傳媒：「感謝大會給與的肯定，光漢在拍攝過程中經歷了許多困難與挑戰，這次能夠入圍最佳男主角獎相信對光漢來說是一個很大的鼓勵，未來也會持續拍攝更多美好的作品回饋給大家。」

內地視帝胡歌，憑《繁花》入圍。（《繁花》劇照）

金馬影帝吳慷仁的劇作《有生之年》都入圍。（《有生之年》劇照）

不過許光漢要嬴都不容易，因為同一獎項就有幾位猛人，甚或影帝入圍，當中包括出《繁花》的胡歌、《有生之年》的金馬影帝吳慷仁，還有出爐青龍視帝任時完，以及日本視帝堺雅人等，要勝出確要過五關斬六將。而同時間，柯震東也憑《不夠善良的我們》入圍最佳男配角。