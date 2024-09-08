關秀媚滿意Cult片名作　不解一句對白︰身體裏面終於有啲你嘅嘢

香港著名喜劇導演王晶，於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》新一集節目中，繼續邀請昔日「星女郎」關秀媚（Suki）為嘉賓，回顧二人之間的合作往事。王晶與關秀媚談到二人曾經合作的《行規》成為邪典電影（Cult Film）迷的經典，關秀媚則笑言當年一句怪誕對白，至今讓她仍然摸不着頭腦。



王晶個人頻道《王晶笑看江湖》新一集繼續請關秀媚任嘉賓，談到二人合作的Cult片《行規》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶談到編劇作品《行規》時，表示作品風格與歐洲黑色幽默、槍手電影相似，雖然起初不太看好，但後來卻受不少影迷歡迎。關秀媚亦分享自己在《行規》裡最深刻的一幕：「我很記得那場，我殿後、推他們進去密室，在關門前交換最後一個眼神，然後持來福槍與飛虎隊駁火，我自己很滿意！」

關秀媚自言對《行規》裡飾演的角色最後一幕感到非常滿意！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

關秀媚自言對《行規》裡飾演的角色最後一幕感到非常滿意！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

關秀媚於《行規》裡飾演女主角。（《行規》電影劇照）

然而關秀媚卻提到一句讓她非常深刻、但至今仍覺得摸不着頭腦的對白：「有一句對白我經常都記得。」王晶馬上笑言：「劇情中其實妳很愛他（王敏德），但他有一個太太，他沒有和妳發生感情，結果有一次妳受傷、他就輸血給妳，妳就在床上說了一句『我身體裏面終於有啲你嘅嘢！』」關秀媚則表示：「你這樣寫我又不懂改，但是我又覺得有點問題！我作為女人、覺得那個感覺很奇怪。」笑言自己當年演出時摸不着頭腦，但覺得要衝破一個關口，表達兩位角色之間精神上出軌的感覺。

關秀媚笑言作為女性，覺得劇情輸血場面後一句對白很奇怪。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

關秀媚至今對一句對白仍覺得相當奇怪。（《行規》電影劇照）