即場為呂爵安林明禎批生肖八字　麥玲玲：係咪上等姻緣存在疑問！

台灣愛情電影《愛情城事》由曾寶儀監製，由10位導演聯手執導10部短片，更雲集李心潔、林嘉欣、阮經天、鄧麗欣、鄭秀文、鄭中基、張震、劉冠廷等15位金像、金馬級巨星演員主演。《愛情城事》今日（12日）在香港舉行首映禮，玄學名人麥玲玲師傅亦有出席，並在首映上接受傳媒訪問，從命理角色分享對近日「愛情城事」的看法！

MIRROR成員呂爵安近日公開承認追求林明禎。（林明禎IG圖片）

MIRROR成員呂爵安近日公開承認追求林明禎。（呂爵安IG圖片）

麥玲玲師傅即場為呂爵安、林明禎批生肖八字！（葉志明 攝）

近日MIRROR成員Edan呂爵安公開高調承認追求林明禎，發展被受全城關注，麥玲玲師傅亦笑言留意到事態發展：「我知道呢個消息係嚟自我老公，佢一知道就話『吓！點解咁㗎！林明禎咁靚女！』可能呢個係男人嘅角度啦！」更即場為二人的時辰八字批命：「咁兩個人生肖係屬鼠（呂爵安）同屬馬（林明禎），馬其實就好急進；老鼠本身係會桃花多少少，其實兩個都係桃花生肖，所以相對上年份又沖，其實唔容易，要經歷重重困難、大家好經歷先得！係咪一個上等姻緣存在疑問！」

麥玲玲師傅表示呂爵安與林明禎之間是否屬上等姻緣，仍然存有疑問！（葉志明 攝）

麥玲玲師傅更指二人性格較極端，Edan若要追到林明禎，要先投其所好：「今年會係可以少少發展到，但一去到蛇年已經有波動性，所以要等一等。」更表二蛇年娛樂圈會有許多地下情、男女關係變化多端複雜，Edan與林明禎若拍拖將會受到時間考驗！