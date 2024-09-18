10.1半價睇好戲｜謝霆鋒吳慷仁力撐　動作巨星壓軸登場9.25開售

香港戲院商會致力推廣香港戲院文化及支持香港電影業，今年將再次聯同所有會員舉辦「10.1 半價睇好戲」活動，全港59間商業戲院於10月1日國慶假期全日的所有場次，不論任何放映格式和影院的戲票均一律半價。除半價優惠外，觀眾還可以參加「全城好戲 FUN 大抽獎」，有機會贏取超過 2000 份豐富禮品,與眾同樂。而當日半價戲票將於9月25 日 (星期三) 中午12時起陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，詳情請留意各大院線公佈。



香港戲院商會今年再次聯同所有會員舉辦「10.1 半價睇好戲」活動，全日的所有場次，不論任何放映格式和影院的戲票均一律半價。（大會提供）

由電影發展基金及文創產業發展處資助「10.1 半價睇好戲」,今日（18/9）推出宣傳片，獲得不少重量級巨星及演藝人拍片支持，當中包括國際武打巨星甄子丹、金馬影帝吳慷仁、金像影帝謝霆鋒，幾位型男吳彥祖、張繼聰、魏浚笙，女士代表就有李麗珍、梁詠琪、余香凝、鄧麗欣、王丹妮等，陣容鼎盛。

謝霆鋒拍片呼籲入場。（影片截圖）

吳慷仁啲廣東話流利過不少香港人。（影片截圖）

好耐冇見的吳彥祖都有亮相。（影片截圖）

荷里活動作巨星甄子丹在影片中壓軸登場。（影片截圖）

梁詠琪拍片支持活動。（影片截圖）

《我談的那場戀愛》的「瓊姐」鄧麗欣。（影片截圖）

今年，香港戲院商會更同時舉辦「全城好戲 FUN 大抽獎」，以刮刮卡形式送出超過 2000 份豐富獎品及過千張免費戲票，為入場觀眾帶來雙重驚喜，禮品除了免費戲票，還有戲院小食部現金禮券、爆谷和汽水等即時獎賞，當中更有10位幸運兒會獲得75張戲票禮券，讓大家隨時揀選心水電影入場睇好戲，而是次活動當中，分別有三部華語電影上映，包括吳君如、MC張天賦、鄧麗欣主演的《我談的那場戀愛》、李靖筠、李麗珍、陳湛文主演《望月》及吳慷仁、柯煒林主演的《破浪男女》。

刮刮卡中有超過 2000 份豐富獎品及過千張免費戲票。（大會提供）

香港戲院商會理事長袁彥文先生表示︰「今年是我們第二年舉辦『10.1 半價睇好戲』活動，透過優惠票價鼓勵市⺠『入戲院睇戲』，嘗試不同放映格式及貴賓院帶來的視聽享受。同時加入抽獎活動為入場觀眾提供額外優惠和驚喜,期望能帶動整個活動的氣氛和投入感,為市⺠創造精彩有趣的觀影體驗。」香港戲院商會將繼續推廣戲院文化，希望全港市⺠積極參與「10.1 半價睇好戲」活動,支持香港戲院業。