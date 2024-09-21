重生｜張家輝將拍番電視劇 關詠荷被讚凍齡︰佢見到我就開心

由張家輝主演，馬浴柯執導及主演的電影《重生》，於今日（21/9）舉行首映禮，二人自《掃毒》合作後，去年一齊拍下《怒潮》，今次已是第三次合作。

電影《重生》於今日（21/9）舉行首映禮，二人自《掃毒》合作後，今次已是第三次合作。(葉志明攝)

張家輝大讚馬導好拍得，創作力驚人，而且電影在內地票房反應不俗，好有鼓舞性。張家輝：「套戲在內地好有韌力，好興奮，至於香港都希望大家多多支持。」問到會否謝票：「叫埋導演一齊，組織二人合唱團。」

張家輝亦大讚馬浴柯導演技不錯：「上次《怒潮》拍得幾好，估唔到《重生》仲厲害。」(葉志明攝)

張家輝亦大讚馬浴柯導演技不錯：「上次《怒潮》拍得幾好，估唔到《重生》仲厲害。」身為導演馬浴柯都想再與家輝合作，不介意再演古惑仔或反派。

其實張家輝都有做導演，新作《贖夢》亦獲多個外國影展支持，但由於有工作在身，未能逐一前往。「會叫劉俊謙出去劈番轉先。」(葉志明攝)

有傅張家輝將會拍回電視劇，是自《天涯俠醫》，廿年後再拍電視劇，今日家輝都承認確有此事。「因為套電視劇是前TVB拍檔製作，佢哋買咗IP，在各地都拍過不同版本，對我來講都好大挑戰，好似傅送奧運火炬咁，自己會唔會比其他版本嘅人演得更好呢？其實我都好懷念拍電視劇那種在充裕空間，讓演員有更多演戲機會。胡杏兒將會演我工作夥伴，而製作時間都冇咁緊逼，一定有得瞓。」

問家輝可有留意太太被讚靚的報道？他即笑道：「我唔使睇啦，日日都對住佢，梗係靚！」（(葉志明攝)

最近太太關詠荷與市民合照，相片上載後被大讚60歲仲好靚，問家輝可有留意報道？他即笑道：「我唔使睇啦，日日都對住佢，梗係靚！（記：太太被人讚Keep住靚有冇好開心？）佢見到我就開心啦。」