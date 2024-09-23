伍允龍感激董瑋曾為自己出氣　劉俊謙自製相簿最浪漫

剛剛合作完一部過億票房的電影，劉俊謙及伍允龍於另一套以武替為題材的新片再度碰頭，並接受Hoytv 主播Angela俞詠文的訪問。劉俊謙表示在上一套電影，和伍允龍已經感覺很投契，相處很開心，而伍允龍都非常有同感：「記得拜神嗰一日阿謙無端端走埋嚟，自我介紹問我係咪基督徒？我答係，咁等一陣間我哋一齊傾下偈呀! 我果刻感覺非常之溫暖! 」



劉俊謙及伍允龍於新片再度碰頭很投契。

劉俊謙及伍允龍於新片再度碰頭很投契。

這套電影高手雲集，伍允龍都是其中之一，但劉俊謙不會覺得有壓力：「我好少會咁樣睇，我會用另外一個角度，當做一個新嘗試，我唔會驚自己做得唔好，我係會嘗試做好佢! 裏面九成嘅動作戲，都係自己親身上陣，佢哋都知我份人，唔係好鍾意用替身，見到個樣，梗係想畀人知道係自己做㗎啦! 」伍允龍立即插嘴持相反意見：「我本身好鍾意用替身，但係唔畀我用咋嘛! 哈哈哈！其實今次嘅動作係唔係太多，而我哋今次嘅動作指導江道海師傅拍攝時好清晰，動作安全亦到位! 所以大家都好放心! 」

劉俊謙及伍允龍接受Hoytv 主播Angela俞詠文訪問。

劉俊謙及伍允龍接受Hoytv 主播Angela俞詠文訪問。

劉俊謙及伍允龍接受Hoytv 主播Angela俞詠文訪問。

其實做武術替身既辛苦又不能出樣，伍允龍亦有問過他們，為什麼會選擇繼續做下去：「好多武替話，人哋唔知冇所謂，我知道係我自己做，就會買飛入場睇，每次都好留意自己做嘅動作，做到啲好難度高嘅動作場面，自己就會有好大嘅滿足感，我成日講，痛楚即係片刻，但係電影係永恆嘅! 例如我斷咗隻手，佢係會好返，而拍攝出嚟嘅作品就永遠，所以每一次我都會盡力做到最好! 」

阿謙續說：「80年代嘅時候，一年佢哋可能拍幾百部戲，基本上係唔會停落嚟! 不斷去創新，不斷去發展想發展故事同埋語言，但去到今時今日，基本上淨係做武行係唔可以維生，一定要做兼職，所以唔可以淨係講熱愛，亦正正係呢個故事想反映嘅，其實人生好複雜，有時需要取捨! 」

說到這套電影可以和前輩董瑋合作，劉俊謙表示非常滿足：「董瑋師傅不嬲都係嚴格嘅，但我覺得佢嘅嚴格同埋要求高係合理囉! 佢係想部電影好，想你好先至咁嚴格，其實佢同戲裏面嘅角色好相似，佢係有啲嘢想承傳畀我，無論係戲中或者現實都有呢一種強烈嘅感覺! 」而伍允龍就回憶董瑋曾經為自己出頭：「我記得當年我做新人嘅時候，喺片場畀人蝦，呢位師傅即刻企出嚟幫我出氣! 嗰刻我就覺得佢唔似乎你地位高定低，路見不平就會出聲! 」

在戲中劉俊謙的角色自認非常懂得追女仔，伍允龍都非常有同感，但阿謙笑着否認，但亦分享了和女友做過最浪漫的一件事：「我會將以前我哋兩個影咗好多嘅相，自製相簿，將好多唔同嘅階段嘅相，自己print出嚟，製成一份禮物送畀對方，對方都好滿意呀! 」