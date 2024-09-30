吳慷仁親證簽約內地公司　創辦人實力驚人被稱「范冰冰之母」

台灣金馬影帝吳慷仁今日（30日）突發於社交媒體上宣布，入行16年以來將會進入新階段，正式宣布簽約內地經理人公司壹心娛樂，結束長達10年的自由身演員身份。吳慷仁發文表示：「入行以來16年間，前5、6年有師母照顧，這10年自己埋頭苦幹。」續指：「今天我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路。」

台灣金馬影帝吳慷仁，近日主演新作《破浪男女》亦有在香港上映。（陳順禎 攝）

吳慷仁於社交媒體發文宣布簽約內地經理人公司。（吳慷仁FB圖片）

吳慷仁於社交媒體發文宣布簽約內地經理人公司。（吳慷仁FB圖片）

吳慷仁亦在帖文中，表達自己成為演員多年的心境：「我一直在過去的表演當中努力嘗試不同，讓自己脫離舒適圈，演員是我的職業，而挑戰不同的角色和劇本都是我渴望的，努力去詮釋每一個團隊交付給我的角色。」吳慷仁雖然表示自己獲獎與掌聲，但亦從未認為是最終的答案，堅信演員將成為自己繼續修行的道路。

吳慷仁此前亦曾主演香港電影《但願人長久》。（梁碧玲 攝）

吳慷仁新簽約的內地經理人公司「壹心娛樂」，其中一位創辦人兼行政總裁楊天真，被稱為「范冰冰之母」，當年一手將范冰冰由內地花旦，捧紅成為蜚聲國際的華人演員代表人物！此外，楊天真亦曾擔任鹿晗、張藝興與歐陽娜娜的經理人，目前在壹心娛樂旗下，藝人成員包括趙又廷、陳昊森、薛凱琪及馬思純等人。

范冰冰由楊天真一手捧紅。（Threads截圖）