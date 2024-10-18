贖夢︱張家輝獲評審一致通過勇奪最佳導演　成唯一出征影展華語片

影帝張家輝執導及主演新作《贖夢》，日前（17／10）在英國曼徹斯特Grimmfest電影節（GRIMMFEST 2024） 中，勇奪「最佳導演獎」！今屆電影節有來自全球的20多部奇幻恐怖片參展，當中包括來自美國、意大利、英國等地的創意作品，而《贖夢》成功獲得評審團青睞，並一致通過家輝獲得最佳導演！

《贖夢》成功獲得評審團青睞，並一致通過家輝獲得最佳導演！（資料圖片）

評審團表示，今年在眾多非凡的作品，以及一眾充滿想像力和創造力的導演角逐之下，家輝最終脫穎而出獲獎，他們形容《贖夢》為一套致幻的心理電影，讚揚家輝不指是編劇及導演，亦在電影中兼任主角。《贖夢》在影展中備受矚目，不僅榮膺最佳導演獎，還在「最佳驚嚇電影」（BEST SCARE）及「最佳視覺及特殊效果」（BEST VFX / SFX）兩個獎項中獲評審團特別點名表揚。由楊文傑（Dennis Yeung）領軍的特技團隊，其出色的特技效果將片中的驚悚氛圍發揮得淋漓盡致，令《贖夢》成為今屆影展一大亮點。

評審形容《贖夢》為一套致幻的心理電影，讚揚家輝不指是編劇及導演，亦在電影中兼任主角。（《贖夢》劇照）

今屆Grimmfest電影節也展示了來自世界各地的傑作，如美國電影《Beezel》、瑞典的《From Darkness》、土耳其的《SAYARA》、意大利的《THE WELL》，以及於今年康城影展獲得最佳劇本獎，由狄美摩亞主演的《完美物質》（The Substance）等，而《贖夢》作為唯一參展的華語電影，能在一眾佳作中脫穎而出，實屬殊榮。

張家輝執導的《贖夢》成該電影節唯一參展華語片作品。（《贖夢》電影劇照）

《贖夢》未上映經已廣受海外影迷關注，今年先後入圍7個影展，包括意大利烏甸尼遠東電影節、韓國富川國際奇幻電影節、西班牙錫切斯國際奇幻電影節全景單元，馬來西亞國際電影節、德國奇幻電影節，英國曼徹斯特Grimmfest電影節，及巴黎詭奇電影節競賽單元！《贖夢》由電影人製作有限公司及香港電影發展基金及文創香港出品，星火製作有限公司製作，張家輝執導及主演，劉俊謙、陳法拉領銜主演，袁富華、朱晨麗、李凱賢及袁綺雯助陣參演，許恩怡（Natalie）特別演出。電影不日上映，影迷們密切留意最新消息，一同破夢贖罪！