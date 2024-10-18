焚城｜謝君豪魏浚笙何啟華爆肌拍MV　吸引鄰近中學生高呼尖叫

香港首部輻射災難電影電影《焚城》，將於11月1日上畫，今日（18/10）戲中的６位猛男謝君豪、魏浚笙(Jeffrey)、何啟華(Dee Gor)、林家熙(Locker)、梁仲恆和黃愷傑，齊齊現身消防局，為戲中的歌曲《一世隊友》拍攝MV。6位更齊齊以背心亮相，大騷胸肌及麒麟臂，而接受訪問時更引來附近中學的學生圍觀，並隔住條馬路尖叫，連老師都遠遠在拍照，場面非常熱鬧。

《焚城》中6位猛男，左起︰黃愷傑、梁仲恆、魏浚笙(Jeffrey)、謝君豪、林家熙(Locker)及何啟華(Dee Gor)，齊齊現身消防局，為戲中的歌曲《一世隊友》拍攝MV。（陳順禎 攝）

幾位更隨音樂跳起舞來。（陳順禎 攝）

遇上放學時間，大派學生留步觀摩。（陳順禎 攝）

Locker跟Dee Gor向對面街的學生派心，惹來尖叫。（陳順禎 攝）

電影煞科後，幾位因為拍攝MV，有機會再次穿上消防隊的黃金戰衣，紛紛憶起拍攝時熱到大汗淋漓的感覺。而幾位所唱的是改編自陳奕迅《最佳損友》的《一世隊友》，本身首歌在戲中是一班消防員邊沖涼邊唱，但據知部分畫面刪走。Dee Gor︰「可能唔應該大嘅地方大，要大嘅地方又唔大，例如三頭肌。」而Jerffrey就率先爆料，在MV中，豪哥應該會濕身同除衫。

豪哥不遜於一眾年輕人，谷到爆晒肌。（陳順禎 攝）

Dee Gor更一臉認真。（陳順禎 攝）

幾位影相時都谷到行。（陳順禎 攝）

今次更加是Locker林家熙第一次唱歌，對於獲女友邱彥筒（Marf）讚有跳唱天份，他認真說︰「我真係鍾意唱歌，不過真係純粹唱。」Dee Gor更獻計創作首《Locker裡的男人》，仲話會幫手填詞。」

Dee Gor早前在IG炫耀自己考車筆試及格，今日便即場揶揄曾經筆試都肥佬的Jeffrey。Dee Gor就透露因為考試前自己試做了5次題目，最後全部都及格，所以極有信心。問到對出年的路試有否信心，Dee Gor就以奇怪立論認定自己會一Take Pass冇問題︰「因為考筆試同考路試都係用手，所以一定得。」但身邊的豪哥隨即突破盲腸︰「我就覺得佢會唔及格，考路試用手，唔使用腳踩break呀？」引來全場爆笑。