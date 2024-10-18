賀歲片｜陳靜再演喜劇會玩癲啲　陳家樂自覺對太太唔住︰不斷補償

由王晶同葉念琛聯合監製及執導的2025蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》，今日（18/10）舉行開鏡儀式，一眾演員高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、邱意濃、許紹雄、文佐匡、郭珮文、麥玲玲、林盛斌（阿Bob）等都有出席，其中陳家樂與陳靜會演一對，更是戲中的搞笑擔當。



陳家樂與陳靜在《麻雀女王追男仔》飾演一對。（陳順禎 攝）

一眾《麻雀女王追男仔》演員，在開鏡儀式上合照。（陳順禎 攝）

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今日陳家樂以一身富戲劇效果造型亮相，據說混集了王晶以往一些經典賭片元素，作為致敬，但當中包含那些角色就先賣關子。陳家樂︰「其實呢的經典情節及對白，全都歷歷在目，連配樂我都記得晒。」

陳家樂以一身富戲劇效果造型亮相，混集了王晶以往一些經典賭片元素。（陳順禎 攝）

至於陳靜，有機會再演喜劇，透露今次會玩得癲啲。「我同家樂喺戲入面係喜劇擔當，希望在現場可以撞多啲火花。」而曾經憑《低俗喜劇》奪得最佳女配角的DaDa，家樂笑言要請教對方。而陳靜戲中角色是親密指導員，專門指導演員去做親密場面，「但我個角色就係阻止人哋太親密。」

陳靜有機會再演喜劇，透露今次會玩得癲啲。（陳順禎 攝）

今次賀歲片以麻雀做主題，家樂自言自細便受家人薰陶，有一定戰力︰「但據聞葉導演係唔識打麻雀，零知識，可能要我哋同佢喺現場解釋番點解咁做。我識打麻雀，係因為喺屋邨長大，一班親戚又住附近成日上嚟打麻雀，所以好細個已經學識，就算唔叫好叻都不至於會成為魚腩，我近年仲有去進修埋台灣牌。」

日前連詩雅曬出紮肚成果回復纖腰，家樂未見興奮︰「佢本身就係瘦底，我反而想佢食多啲嘢。」(網上圖片)

問到開工拍戲可能要開夜班，怕唔怕小朋友扭計影響休息，陳家樂就突然有感而發︰「我覺得自己對太太係有少少不負責任，BB最難湊的頭一個月，因為在海外開工關係未有幫手，返到香港BB已經戒夜奶，所以我係好幸福，差不多每晚12點就可以瞓到第二朝7點，我呢方面係對唔住太太，所以而家會不斷補償，中午夜晚，只要我喺屋企都會由我照顧。」日前連詩雅曬出紮肚成果回復纖腰，家樂未見興奮︰「佢本身就係瘦底，我反而想佢食多啲嘢。」