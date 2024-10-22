11月港片掀地獄戰　《焚城》《破地獄》優先場強勁口碑互撼

正當大家躊躇香港電影市道不景之際，踏入11月將有兩部期待已久的電影上畫，分別是香港首部輻射災難片《焚城》（11月1日上映），以及集兩大笑匠，許冠文、黃子華拍出的感人之作《破‧地獄》。兩片率先在10月推出不少優先場，連日來口碑在網上瘋傳，其中《破‧地獄》於上星期更由原定11月14日上畫，提前11月9日，足見信心十足。預料兩片將以口碑帶旺市道，吸引不少人入場之餘，亦會帶起熱話。

戲中劉德華飾演環境保護專家，力敵官場各各官員。（《焚城》劇照）

《破·地獄》集結了兩大香港神級笑匠黃子華與許冠文演出。（《破地獄》劇照）

說是「地獄戰」，除了兩片的口碑都勢均力敵，碰巧地《破地獄》是以先人的殯葬儀式為主題，而《焚城》就因為輻射事故，令香港變成人間煉獄，雙雙都來回地獄又折返人間。《破·地獄》集結了兩大香港神級笑匠黃子華與許冠文演出，兩人相隔三十二年，自《神算》後再次在銀幕上合作，令觀眾更驚喜。二人難得聚頭，竟然破格摒棄搞笑，在新戲中演繹一對性格南轅北轍的殯儀業拍檔。

莫文蔚飾女特首，只顧個人名聲不理市民安危。（《焚城》劇照）

電影經過一輪優先場後，大家交出不少正評，首先提醒大家要帶定多包紙巾入場，因為有不催淚場面。當中許冠文的演出更叫人拍案叫絕，其中影評人專頁《午夜翻牆》，就以「許冠文演技已經去到另一個境界，佢已經再唔係50年前果個許冠文。」令人眼前一亮。

影評人專頁《午夜翻牆》，就以「許冠文演技已經去到另一個境界，佢已經再唔係50年前果個許冠文。」（網頁截圖）

許冠文的演出獲讚是令人耳目一新，有如另一個許冠文。（《破．地獄》電影劇照）

至於《焚城》，要拍出一部香港災難片，是頗有難度的任務，不少網民率先欣賞後，都大讚劇情緊湊，而且結局出人意表。而影評專頁「霸戲台」就以「由第一下爆炸開始，就絕冇冷場。」去形容，又指全片在官場大戰上有《寒戰》Feel，而劇情推進上有荷里活電影《極度驚慌》的感覺，情節層層推進。

影評專頁「霸戲台」指全片在官場大戰上有《寒戰》Feel。（《焚城》劇照）

兩片都充滿正評，不過就引起另一討論︰「邊套先係今年最好睇嘅港產片？」相信待電影正式上畫後，討論定必更熾熱，真係唔睇冇話題。