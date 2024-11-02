杜琪峯受訪坦言處於人生最低潮　首次披露《黑社會3》擱置細節

現正身處日本東京，為東京國際電影節做評審工作的香港導演杜琪峯，早前接受BBC News中文訪問，訪問中透露自己近年受香港環境影響，正處於人生低潮，創作力大受影響，更說自己跟香港一樣，失去靈魂。而談到不少人關注，電影《黑社會》系列的第三集，杜Sir便首次披露，原來早在2010年已有打算開拍，但最終因何而擱置呢？



杜琪峯談到香港創作環境︰「香港對我好重要，香港冇咗靈魂，包括埋我，我同香港都冇。」（影片截圖）

「係咪江郎才盡呢？」

現年69歲的杜琪峯，一共獲得三次香港電影金像獎最佳導演，及三次金馬獎最佳導演，但近年創作量大減，未計7位導演合導的《七人樂隊》，最近一部個人執導作已經是2019年的《我的拳王男友》。主持人問其原因，杜琪峯坦言自己正處於人生的低潮。「原來人好脆弱，改變一些小事，而又是你平常習以為常的，就會影響你的思維。」

杜琪峯與梁朝偉正在為《第37屆東京國際電影節》擔任評審團。（陳穎思 攝）

在劇本創作上，杜Sir說近年遇上很多懷疑，想好再丟掉的創作不勝其數，還不禁不停自問︰「到底係咪自己想要，還是作狀的，搵唔到真的自己。」現時杜Sir也有一部電影在開拍中，但處於開幾日工便停，幾個月才開一日，「係咪江郎才盡呢？我又覺得唔係。」主持追問甚麼原因導致？杜Sir微笑回應︰「我諗你知過我。」隨後便直言是創作自由︰「自由，言論的自由，簡單講是人權和自由，同我生活喺香港幾十年來有好大分別。」

杜Sir重申不是不想拍戲，自己好鍾意拍戲，只是想不到怎樣動筆。（影片截圖）

一直拒絕到外地拍戲

作為國際級導演，受香港環境影響大可以到外地大展拳腳，而杜Sir亦承認有不少外地片商找他合作，但都一一拒絕。「我連香港自己成長的文化都捉得不夠準，仲點去其他地方拍？」他又指︰「如果個個都唔喺度，在我世界嚟講就覺得背叛咗香港，但留喺度又唔知想做乜。」「香港對我好重要，香港冇咗靈魂，包括埋我，我同香港都冇，價值觀不同，很多事都覺得錯，但係咪自己的價值觀可以完全改變呢？」所以杜Sir重申不是不想拍戲，自己好鍾意拍戲，只是想不到怎樣動筆。

電影《黑社會》以選舉為題材，講述社團在大時代下的角色演變。（《黑社會》劇照）

2010年早有《黑社會3》劇本

提到作品，杜Sir的《黑社會》系列深入民心，而傳聞中的第三集亦成為影迷最關心的事，在訪問中，杜Sir首次披露原劇本早在2010年已構思好，只是種種原因最終擱置。「2010年有諗咗可以拍，但社會氣候不太適合，但在戲中所想的橋段，真的發生了，細節我唔會講。」

杜琪峯首次透露早在2010年，已有開拍《黑社會3》的打算。（影片截圖）

杜Sir認為香港變了，連帶黑社會都變了，早就不再是一班稱兄道弟的社團。「已經散晒，2010年諗到的命題都是選舉，但個選舉仲有冇用呢？但基於很多理由就冇拍。今日再拍又未必會係呢個題材，你要捉緊時代脈搏，係作者對時代的感覺。」杜Sir亦不排除將來可以能會拍到。「可能2034年拍到，要等香港畀番感覺我。」不過他認為拍一部戲，不單止會影響自己，還會影響其他人︰「人哋點尊重你都好，（投資者）都要有安全感，講得太露骨，人哋點解要貼錢買難受？」