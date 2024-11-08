破地獄｜開畫過千場破近十年紀錄　黃子華建議睇兩次︰會睇到自己

由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演，陳茂賢自編自導的英皇電影《破·地獄》，即將於11月9日（明日）上映。較早前連續兩星期優先場所有場次秒速爆滿。而電影同樣深受全港澳各大院線鼎力支持，電影公司是日宣布《破·地獄》打破近十年香港電影開畫場次最高紀錄 ，超越《飯戲攻心2》、《寒戰2》及《金手指》等電影，明日香港及澳門放映逾1000場。



電影《破‧地獄》舉行了兩星期優先場，口碑強勢，令開畫場次大破紀錄。 （《破地獄》劇照）

兩位男主角黃子華及許冠文得知喜訊後，紛紛答謝觀眾支持。子華表示相當期待電影正式跟觀眾見面：「首先要多謝大家對呢套戲嘅支持，亦都好期待觀眾嘅迴響。對我嚟講，第一次係睇整部戲，第二次係會睇到自己，希望大家都會有呢個體驗！」；而Michael則興奮回應指：「有關注戲院賣票情況，看到大部份場次入座相當理想，感到喜出望外，難以置信，好似時光倒流回到幾十年前的《神算》時代。想同觀眾講的是，希望大家喜歡這部電影，如可以的話，請入場多看幾次！」

Michael得知大部份場次入座相當理想，感到喜出望外，「好似時光倒流回到幾十年前的《神算》時代。」（《破地獄》劇照）

黃子華建議大家入場睇兩次︰「第一次係睇整部戲，第二次係會睇到自己，希望大家都會有呢個體驗！」（《破地獄》劇照）

《破·地獄》勢不可擋，觸動全城！導演陳茂賢號召演員團隊包括衛詩雅、周家怡、梁雍婷及韋羅莎等本週末全天候到戲院與觀眾近距離接觸，親身答謝觀眾支持，團隊更期待週末創下更多佳績，能夠親身跟觀眾報捷！

黃子華跟許冠文一家人食飯場戲，非常精彩。（《破地獄》劇照）

《破·地獄》相繼於夏威夷國際電影節、香港亞洲電影節及東京國際電影節口碑爆發，國際最權威電影雜誌之一《Variety》更力讚黃子華和許冠文的對戲為觀眾帶來享受，而二人在電影中亦作出有趣的交流；至於雜誌同樣力讚衛詩雅表現出色，細緻演䆁出角色的挫折與失望，更為電影留下令人難以忘懷的場面。

衛詩雅演技獲外媒大讚。（《破地獄》劇照）