黃子華歎拍唔到《飯戲2》最遺憾　張繼聰望再合作︰係好開心團隊

2025年香港賀歲喜劇《祥賭必贏》，由伍健雄監製、羅耀輝執導，張繼聰、蔡卓妍、「大表哥」Stanley邱士縉、吳家忻（Kayan9896）、朱栢康及楊偉倫等主演。電影今日（12日）舉行開鏡儀式，繼早前「硬闖店鋪拍攝」事件後首度舉行官方活動，伍健雄亦攜同一眾主演亮相，然而婉拒傳媒訪問，作為監製卻在現場忙於整理儀式所用的揮春，與典禮場地保持距離，未有就早前風波進行回應。

2025年賀歲喜劇《祥賭必贏》由張繼聰、阿Sa蔡卓妍主演。（胡凱欣 攝）

2025年賀歲喜劇《祥賭必贏》由阿Sa蔡卓妍主演。（胡凱欣 攝）

2025年賀歲喜劇《祥賭必贏》由張繼聰、阿Sa蔡卓妍、大表哥Stanley邱士縉、吳家忻及楊偲泳等主演。（胡凱欣 攝）

2025年賀歲喜劇《祥賭必贏》由張繼聰、阿Sa蔡卓妍、大表哥Stanley邱士縉、吳家忻及楊偲泳等主演。（胡凱欣 攝）

伍健雄作為監製，在開鏡儀式前忙於整理揮春，與典禮場地保持距離，並婉拒接受訪問。（胡凱欣 攝）

伍健雄作為監製，在開鏡儀式前忙於整理揮春，與典禮場地保持距離，並婉拒接受訪問。（胡凱欣 攝）

主演《祥賭必贏》的張繼聰與阿Sa蔡卓妍，於開鏡儀式上接受訪問，張繼聰表示進入店鋪拍攝的事件未有影響電影拍攝進度：「完全冇！個風波我相信同所有風球一樣都已經吹走咗，都會繼續努力拍攝啦！」張繼聰亦表示對事件進行最後終極回應：「當日一啲少少嘅誤會，希望以後大家都唔好再有呢啲事發生。我覺得都係溝通上嘅誤會嚟嘅，講真我哋劇組都冇意圖去做好嚴重嘅行為、絕對冇！起碼我哋

當時想像唔係一件咁嚴重嘅事，咁但係呢啲都可以避免，呢件事我哋業界都清楚呢件事，以後均真啲、小心啲。」

張繼聰與蔡卓妍受訪時，就《祥賭必贏》早前拍攝時發生的「硬闖店鋪拍攝事件」進行終極回應。（胡凱欣 攝）

對於事件過程，張繼聰亦再次澄清：「其實要澄清當時我哋攝影機唔喺入面，係喺出面，係入去（鋪頭）然後出嚟，但係都唔應該，以後都唔好做。我哋嘅專業就係繼續拍好套戲，我覺得氣氛都好好，大家嘅團隊精神都好好，希望到時新年提供啲歡樂畀大家！」

張繼聰希望《祥賭必贏》在新年上映時能夠帶給觀眾歡樂。（胡凱欣 攝）

日前黃子華於鄭裕玲主持的網台節目《The Do Show》裡透露，未能拍攝《飯戲攻心》續集是自己入行以來最大遺憾，張繼聰被問及大哥子華會否有機會在第三集歸隊時，表示要視乎電影公司與子華會否開第三集：「咁當然幾時同子華合作都好愉快，我覺得《飯戲攻心》都係好開心嘅團隊，拍完之後我哋嘅團隊都真係建立咗好好嘅關係，永遠都唔知（會否再拍），最緊要全副精神大家捧場睇《破．地獄》先啦！每日破幾次地獄先，希望等票房再破紀錄，我好支持子華哥嘅！」

張繼聰提到未知《飯戲攻心》能否開拍第三集，但希望再次合作黃子華。（胡凱欣 攝）