迪士尼亞太發布會︱兩大絕密畫面曝光　新美隊自爆裝甲產地非美國

迪士尼2024年亞太區發布會活動，由11月20日起於新加坡舉行，《香港01》帶各位直擊發布會現場，第一手掌握迪士尼及旗下工作室2025年影視作品最新動向！今次發布會焦點作品《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America：Brave New World），在早前推出預告片後，更邀得「新．美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）到現場與影迷及傳媒見面，親身將電影絕密畫面帶到發布會向大家分享，並透露不少拍攝期間的感受！

「新．美國隊長」安東尼麥奇親臨迪士尼亞太區發布會，與觀眾及傳媒見面！（莫匡堯 攝）

「新．美國隊長」安東尼麥奇親臨迪士尼亞太區發布會，與觀眾及傳媒見面！（莫匡堯 攝）

2024年迪士尼亞太區發布會現正舉行。（莫匡堯 攝）

安東尼麥奇以新任美國隊長的身份亮相迪士尼亞太區發布會，在出場前先帶來《美國隊長4：勇敢新世界》的預告片段，片段中更驚喜加插兩個從未公開的絕密畫面，分別為美國隊長被兩名警衞嘗試以電擊棒壓制在地、用盾牌猛烈抵擋，以及夏里遜福（Harrison Ford）飾演的「紅巨人」面部特寫的鏡頭，畫面雖然未能公開但亦引起現場騷動！

安東尼麥奇為觀眾帶來的《美國隊長4：勇敢新世界》預告中，有兩個從未曝光的絕密畫面，可惜目前未能公開。（視覺中國）

安東尼麥奇為觀眾帶來的《美國隊長4：勇敢新世界》預告中，有兩個從未曝光的絕密畫面，可惜目前未能公開。（視覺中國）

及後安東尼麥奇到台上接受主持人訪問，透露預告中的全新裝甲相當新鮮，更自爆裝甲的來歷原來並非「美國製造」，他表示：「當我披上白色的美國隊長裝甲，感覺相當鼓舞，這件由瓦不達人為美國隊長製造的裝甲，比以前更高科技，加上盾牌及羽翼，大大加強隊長的戰鬥力！」

安東尼麥奇更自爆原來《美國隊長：勇敢新世界》的新裝甲，竟然並非「美國製造」！（莫匡堯 攝）

新美國隊長的裝甲竟然並非「美國製造」？！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

新美國隊長的裝甲竟然並非「美國製造」？！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

對於接任美國隊長這個Marvel超級英雄宇宙的靈魂角色，安東尼麥奇亦表示非常興奮，但笑言：「其實我從小到大也沒有看漫畫，直到接到飛隼的角色，才一氣過將五六十本漫畫看完！但我成長也看過不少卡通片，說得出的我也看過，好像蝙蝠俠與羅賓等，我也非常喜愛與熟悉！」作為美國隊長，安東尼麥奇竟然提及自己喜愛「對家」DC漫畫的重要角色，令現場觀眾相當意外！

安東尼麥奇自爆成長時期愛睇《蝙蝠俠與羅賓》。

雖然安東尼麥奇自爆成長有看DC漫畫宇宙裡的蝙蝠俠與羅賓，但亦提到自己最喜歡的Marvel超級英雄：「其實我自己一直最喜歡變形俠醫，夢想有一日可以變成他！」但最後成長後有機會加入MCU，更先後成為飛隼並接任美國隊長，相信安東尼麥奇也絕對沒有遺憾！