新加坡直擊｜迪士尼亞太區發布會盛況　新美國隊長登場掀全場高潮

迪士尼2024年亞太區發布會活動，由11月20日起於新加坡舉行，《香港01》帶同各位直擊發布會現場，與「新美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）、韓劇巨星金秀賢、日本國際影帝柳樂優彌等進行近距離接觸！

迪士尼於新加坡舉行2024年亞太區發布會，《香港01》帶一眾讀者現場直擊。（莫匡堯 攝）

迪士尼亞太區發布會上，播放多部明年上映及上線串流的主打作品預告片。（莫匡堯 攝）

今次發布會主打《獅子王：木法沙》（Mufasa：The Lion King）、真人版《白雪公主》（Snow White）、《創戰紀：戰神》（Tron：Ares）、《A Real Pain》、《A Complete Unknown》等，即將於2025年上映及在Disney+串流平台播出的影視作品，現場雲集亞洲多國影視明星、KOL及媒體人員，更設有多個打卡位置，場面相當盛大！

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輪到Marvel發布新作品消息時，除了播放一系明年上映電影預告，在《美國隊長：勇敢新世界》飾演美國隊長的安東尼麥奇更驚喜現身，掀起全場Marvel粉絲哄動，成為首日發布會的高潮環節，亦是會上首位現身的國際巨星！

新美國隊長安東尼麥奇亮相迪士尼亞太區發布會，掀起全場哄動。（莫匡堯 攝）

迪士尼2025亞太區發布會場設於新加坡濱海灣金沙酒店展覽會場中，會場中擺放多個巨型裝置，圍繞《美國隊長4：勇敢新世界》、《獅子王：木法沙》、《玩轉腦朋友2》、《幕府將軍》等新舊作品以及日韓影視劇集。