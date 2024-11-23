金馬獎2024︱得獎名單持續更新 香港人石家俊奪最佳動畫短片獎
撰文：莫匡堯
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華語電影年度影壇盛事「第61屆金馬獎」今日（23日）於台北舉行，本屆一共頒發23項大獎，當中有不少香港演員、導演及製作人獲得提名，賽果備受觀眾期待！以下為今晚金馬獎賽果實時更新，與觀眾一同直擊金馬獎頒獎典禮最新結果！
「最佳改編劇本」獎由王小帥憑《沃土》奪得。王小帥導演未能到場，由劇組成員代領及致辭。
「最佳原著劇本」獎由黃熙導演憑《女兒的女兒》奪得，電影由張艾嘉、林嘉欣及劉奕兒主演。
「最佳動畫短片」獎由香港動畫製作人石家俊憑《房間裡的你》奪得。
首項演技獎項「最佳新演員」由小演員鄭又菲憑《BIG》奪得，上台時隨即落淚，非常激動！在劇情中飾演媽媽的曾沛慈，亦非常感動地落淚拍掌。
「年度台灣傑出電影工作者」由資深佈景製作師李錫堅奪得。
「最佳美術設計」獎由王誌成、梁碩麟憑《鬼才之道》奪得，男女主角陳柏霖、王淨連續頒發技術獎予自己的團隊。
「最佳造型設計」獎由施筱柔憑《鬼才之道》奪得，令女主角兼頒獎嘉賓王淨亦興奮不已！
「最佳剪接」獎由陳合平憑《漂亮朋友》奪得，其餘提名作品包括：張叔平、黎冠東《從今以後》、林欣民《小雁與吳愛麗》、田佳茗《一部未完成的電影》、Anna SCHLENKER《XiXi》。
「第61屆金馬獎」首項頒發大獎「最佳音效」，由陳奕伶、黃年永、澎葉生憑《由島至島》奪得，其餘提名作品包括：杜篤之、林則剛《默視錄》；簡豐書、湯湘竹、陳家俐《鬼才之道》；鄧學麟《看我今天怎麼說》；高偉晏、林廷琍、陳灉《白衣蒼狗》。