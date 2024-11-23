金馬獎2024︱得獎名單持續更新　香港團隊再奪最佳紀錄短片獎

華語電影年度影壇盛事「第61屆金馬獎」今日（23日）於台北舉行，本屆一共頒發23項大獎，當中有不少香港演員、導演及製作人獲得提名，賽果備受觀眾期待！以下為今晚金馬獎賽果實時更新，與觀眾一同直擊金馬獎頒獎典禮最新結果！

第61屆金馬獎賽果持續更新！（直播截圖）

「最佳女配角」獎由楊貴媚憑《小雁與吳愛麗》奪獎。

是次為楊貴媚第二次奪得金馬獎最佳女配角獎。

「最佳女配角」獎由楊貴媚憑《小雁與吳愛麗》奪獎。（直播截圖）

「最佳攝影」獎由王維華憑《漂亮朋友》奪得。

「最佳攝影」獎由王維華憑《漂亮朋友》奪得。（直播截圖）

「終身成就獎」頒發予台灣資深攝影師林文錦。

林文錦拍攝華語名作《八百壯士》期間，沾到爆破用的氣油著火，他卻忍痛完成該鏡頭拍攝，才送到醫院、包紥完便回到拍攝現場繼續工作，非常敬業。

「終身成就獎」頒發予台灣資深攝影師林文錦。（直播截圖）

「最佳視覺效果」獎由郭憲聰、邱俊毅憑《鬼才之道》奪得。

「最佳視覺效果」獎由郭憲聰、邱俊毅憑《鬼才之道》奪得。（直播截圖）

「最佳男配角」獎由施名帥憑《角頭——大橋頭》得獎，並於《角頭》團隊手中獲得大獎。

「最佳男配角」獎由施名帥憑《角頭——大橋頭》得獎，並於《角頭》團隊手中獲得大獎。（直播截圖）

「最佳男配角」獎由施名帥憑《角頭——大橋頭》得獎，並於《角頭》團隊手中獲得大獎。（直播截圖）

「最佳紀錄片」獎由廖克發憑《由島至島》奪得。

「最佳紀錄片」獎由廖克發憑《由島至島》奪得。（直播截圖）

「最佳紀錄短片」由香港團隊顏卓斯、王紀堯憑《顏色擷取樣本.mov.》奪得。

「最佳紀錄短片」由香港團隊顏卓斯、王紀堯憑《顏色擷取樣本.mov.》奪得。（直播截圖）

「最佳動作設計」獎由黃泰維憑《鬼才之道》奪得。

「最佳動作設計」獎由黃泰維憑《鬼才之道》奪得。（直播截圖）

第61屆金馬獎將「終身成就紀念獎」頒發予已故演員鄭佩佩，獎項由四位子女代領，李安致辭時，原麗淇、原子鏸於台下哭成淚人。

「第61屆金馬獎」將「終身成就紀念獎」頒發予已故演員鄭佩佩。（直播截圖）

「第61屆金馬獎」將「終身成就紀念獎」頒發予已故演員鄭佩佩。（直播截圖）

李安致辭時，原麗淇、原子鏸於台下哭成淚人。（直播截圖）

「最佳改編劇本」獎由王小帥憑《沃土》奪得。

王小帥導演未能到場，由劇組成員代領及致辭。

「最佳改編劇本」獎由王小帥憑《沃土》奪得。王小帥導演未能到場，由劇組成員代領及致辭。（直播截圖）

「最佳改編劇本」獎由王小帥憑《沃土》奪得。王小帥導演未能到場，由劇組成員代領及致辭。（直播截圖）

「最佳原著劇本」獎由黃熙導演憑《女兒的女兒》奪得，電影由張艾嘉、林嘉欣及劉奕兒主演。

「最佳原著劇本」獎由黃熙導演憑《女兒的女兒》奪得。（直播截圖）

「最佳動畫短片」獎由香港動畫製作人石家俊憑《房間裡的你》奪得。

「最佳動畫短片」獎由香港動畫製作人石家俊憑《房間裡的你》奪得。（直播截圖）

首項演技獎項「最佳新演員」由小演員鄭又菲憑《BIG》奪得。

鄭又菲上台時隨即落淚，非常激動！在劇情中飾演媽媽的曾沛慈，亦非常感動地落淚拍掌。

「最佳新演員」由小演員鄭又菲憑《BIG》奪得。（直播截圖）

在《BIG》劇情中與鄭又菲飾演母女的曾沛慈，亦非常感動地落淚拍掌。（直播截圖）

在《BIG》劇情中與鄭又菲飾演母女的曾沛慈，亦非常感動地落淚拍掌。（直播截圖）

「年度台灣傑出電影工作者」由資深佈景製作師李錫堅奪得。

「年度台灣傑出電影工作者」由資深佈景製作師李錫堅奪得。（直播截圖）

「最佳美術設計」獎由王誌成、梁碩麟憑《鬼才之道》奪得。

男女主角陳柏霖、王淨連續頒發技術獎予自己的團隊。

《鬼才之道》男女主角陳柏霖、王淨連續為主演作品頒獎，非常興奮！（直播截圖）

「最佳美術設計」獎由王誌成、梁碩麟憑《鬼才之道》奪得！（直播截圖）

「最佳造型設計」獎由施筱柔憑《鬼才之道》奪得。

女主角兼頒獎嘉賓王淨亦興奮不已！

「最佳造型設計」獎由施筱柔憑《鬼才之道》奪得。（直播截圖）

《鬼才之道》得獎，令女主角兼頒獎嘉賓王淨亦興奮不已。（直播截圖）

「最佳剪接」獎由陳合平憑《漂亮朋友》奪得。

其餘提名作品包括：張叔平、黎冠東《從今以後》、林欣民《小雁與吳愛麗》、田佳茗《一部未完成的電影》、Anna SCHLENKER《XiXi》。

「最佳剪接」獎由陳合平憑《漂亮朋友》奪得。（直播截圖）

「第61屆金馬獎」首項頒發大獎「最佳音效」，由陳奕伶、黃年永、澎葉生憑《由島至島》奪得。

其餘提名作品包括：杜篤之、林則剛《默視錄》；簡豐書、湯湘竹、陳家俐《鬼才之道》；鄧學麟《看我今天怎麼說》；高偉晏、林廷琍、陳灉《白衣蒼狗》。