金馬獎2024︱鄭珮珮獲終身成就紀念獎　重現周星馳粗口互罵經典

華語電影年度影壇盛事「第61屆金馬獎」今日（23日）於台北舉行，本屆一共頒發23項大獎，當中有不少香港演員、導演及製作人獲得提名，賽果備受觀眾期待！本屆「終身成就紀念獎」頒發予已故演員鄭佩佩，紀念一代華語片俠女！

「第61屆金馬獎」將「終身成就紀念獎」頒發予已故演員鄭佩佩。（直播截圖）

「第61屆金馬獎」將「終身成就紀念獎」頒發予已故演員鄭佩佩。（直播截圖）

金馬獎「終身成就紀念獎」由華語電影殿堂級導演李安頒發，鄭佩佩與李安曾於《臥虎藏龍》中合作，鄭佩佩的獎項由四位子女原麗淇、原和珍、原子鏸及原和玉代表領獎及致辭，四位子女在台下亦哭成淚人。

鄭佩佩獲頒「終身成就紀念獎」，四位子女在台下哭成淚人。（直播截圖）

鄭佩佩獲頒「終身成就紀念獎」，四位子女在台下哭成淚人。（直播截圖）

在鄭佩佩的紀念片段中，除了《大醉俠》及《臥虎藏龍》等經典電影片段外，亦播出鄭佩佩與周星馳合作的經典喜劇《唐伯虎點秋香》。其中，周星馳與鄭佩佩搞笑的打架戲份，亦被剪入紀念片段中，而與周星馳破口互罵「仆街啦！」「我頂你個肺！」，都一一原汁原味地播出，以凸顯鄭佩佩的多樣性，莊諧並重，令人悲痛懷念時、又會心微笑。

已故演員鄭佩佩獲頒金馬獎「終身成就紀念獎」，大會播出鄭佩佩於《唐伯虎點秋香》的經典搞笑片段。（直播截圖）

已故演員鄭佩佩獲頒金馬獎「終身成就紀念獎」，大會播出鄭佩佩於《唐伯虎點秋香》的經典搞笑片段。（直播截圖）

已故演員鄭佩佩獲頒金馬獎「終身成就紀念獎」，大會播出鄭佩佩於《唐伯虎點秋香》的經典搞笑片段。（直播截圖）

已故演員鄭佩佩獲頒金馬獎「終身成就紀念獎」，大會播出鄭佩佩於《唐伯虎點秋香》的經典搞笑片段。（直播截圖）

已故演員鄭佩佩獲頒金馬獎「終身成就紀念獎」，大會播出鄭佩佩於《唐伯虎點秋香》的經典搞笑片段。（直播截圖）

已故演員鄭佩佩獲頒金馬獎「終身成就紀念獎」，大會播出鄭佩佩於《唐伯虎點秋香》的經典搞笑片段。（直播截圖）

已故演員鄭佩佩獲頒金馬獎「終身成就紀念獎」，大會播出鄭佩佩於《唐伯虎點秋香》的經典搞笑片段。（直播截圖）

金馬獎亦播出不少鄭佩佩早期作品的畫面，展現其生涯演出的多樣化。

金馬獎亦播出不少鄭佩佩早期作品的畫面，展現其生涯演出的多樣化。（直播截圖）

金馬獎亦播出不少鄭佩佩早期作品的畫面，展現其生涯演出的多樣化。（直播截圖）

金馬獎亦播出不少鄭佩佩早期作品的畫面，展現其生涯演出的多樣化。（直播截圖）

金馬獎亦播出不少鄭佩佩早期作品的畫面，展現其生涯演出的多樣化。（直播截圖）

金馬獎亦播出不少鄭佩佩早期作品的畫面，展現其生涯演出的多樣化。（直播截圖）