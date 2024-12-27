魷魚遊戲2︱網民踢爆預告貨不對辦　四大遊戲畫面冇出現呃觀眾？

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game），由李政宰、李炳憲、朴海秀等主演，2021年播出首季時一度掀起全球熱潮，更讓李政宰成為艾美獎首位亞裔視帝！《魷魚遊戲》第二季昨日（26日）於Netflix啟播，七集劇情一口氣播出，讓不少劇迷爭相捱夜追看，但有眼利網民發現，《魷魚遊戲》第二季劇情橋段與早前播出的預告片「貨不對辦」，引起網民熱議。

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲》，由李政宰、李炳憲、朴海秀等主演。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲》，由李政宰、李炳憲、朴海秀等主演。（《魷魚遊戲第2季》劇照）

李政宰於《魷魚遊戲》第二季重返孤島的攞命樂園，再次披上456號運動套裝，喚起不少忠粉的回憶，第二季劇情緊接上季結局，李政宰決心追查遊戲背後的幕後黑手，不惜一切代價終結這場娛樂有錢人的賭命遊戲。《魷魚遊戲》第二季播出後，有網民分享一口氣煲完劇集的感受，更踢爆預告「貨不對辧」，多個在預告裡曝光的「新遊戲」畫面，包括陀螺、拔河、懸吊在大風扇上與十字型過河的畫面，均未有在劇情裡出現，旋即令劇迷感到驚訝！

李政宰於《魷魚遊戲》第二季重返孤島的攞命樂園，再次披上456號運動套裝。（《魷魚遊戲第2季》劇集劇照）

有網民踢爆《魷魚遊戲2》預告「貨不對辧」，多個在預告裡曝光的「新遊戲」畫面，均未有在劇情裡出現。（預告畫面）

有網民踢爆《魷魚遊戲2》預告「貨不對辧」，多個在預告裡曝光的「新遊戲」畫面，均未有在劇情裡出現。（預告畫面）

有網民踢爆《魷魚遊戲2》預告「貨不對辧」，多個在預告裡曝光的「新遊戲」畫面，均未有在劇情裡出現。（預告畫面）

有網民踢爆《魷魚遊戲2》預告「貨不對辧」，多個在預告裡曝光的「新遊戲」畫面，均未有在劇情裡出現。（預告畫面）

其實過去不少電影與劇集，均會利用「貨不對辦」的預告片在不劇透的情況下吸引觀眾入場或收睇。其中，Marvel超級英雄電影是當中的表表者，不少預告會透過畫面局部裁剪、隱藏同場亮相的角色、甚至抽起個別重要元素來避免劇透，最具代表性的預告「貨不對辦」作品，相信為2021年上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home），為了保持Tobey Maguire與Andrew Garfield登場的驚喜，三位蜘蛛俠同框的畫面，在預告片內僅有湯賀蘭（Tom Holland）的出現。

在《蜘蛛俠：不戰無歸》中，僅有湯賀蘭版的蜘蛛俠出現。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告截圖）