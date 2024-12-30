魷魚遊戲2︱揭開畫面男神秘身世　原來「麵包與彩券」有隱喻？

等足3年，Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）第二季終於在日前強勢回歸，七集劇情一口氣播出，吸引不少劇迷爭相捱夜追看。可惜本季評價兩極，劇集似乎出現了不合理劇情，不過孔劉飾演的畫片西裝男在首集的瘋狂演出就獲劇迷激讚。



《魷魚遊戲》第二季已經強勢回歸。（Netflix）

*以下內容含有《魷魚遊戲》第二季劇透成分，請讀者自行斟酌閱讀*

死亡遊戲「一二三，木頭人」再度出現在第二季。（《魷魚遊戲》劇照）

《魷魚遊戲2》承接上季結尾，成功過關的456號成奇勳（李政宰飾）回到首爾後，獨得456億韓元（約港幣2億4000萬元）決心瓦解遊戲背後的集團，動用龐大的資源在三年間不斷尋找打畫片西裝男（孔劉飾），並重返遊戲尋找幕後黑手，試圖阻止這場考驗人性的血腥廝殺。

畫片西裝男一角由孔劉飾演。（《魷魚遊戲》劇照）

孔劉在《鬼怪》憑深情暖男形象深入民心，有不少劇迷對於今次他飾演畫片西裝男一角感驚喜。來到第二季，首集孔劉戲份重大，更揭開了他如何成為組織的信差。他在跟456號成奇勳（李政宰飾）玩俄羅斯輪盤死亡遊戲時，就揭開了身世之謎。

成奇勳首集便成功尋找到孔劉飾演的西裝男！（《魷魚遊戲》劇照）

成奇勳更在手槍俄羅斯輪盤裡逼使西裝男吞槍自殺。（《魷魚遊戲》劇照）

作為關鍵人物登場，孔劉臉上總是掛著笑容，直頭笑到你心寒。原來畫片男不僅僅是單純的遊戲招募人員，曾是遊戲的工作人員，更試過親自槍殺自己的父親，因而發覺自己非常適合血腥暴力的工作。另外，他在首集瘋狂踩麵包，猶如心理變態，演技同時獲得劇迷激讚。

孔劉臉上總是掛著笑容，直頭笑到你心寒。（劇集畫面）

孔劉的瘋狂演出獲得網民大讚。（劇集畫面）

而畫片男在首集「麵包與彩卷」買了一堆麵包、彩券，公園發送給流浪漢，背後其實也有寓意。導演黃東赫曾在訪問中直言：「不只是在韓國，各個國家也是，付出了相對的勞動力然後獲得相對的錢財回報，但我覺得現今這種一步一腳印往上爬的階級制度已經慢慢斷掉了，就像大家無法夢想以正常的方式成功，反而是不切實際想著成功，我們的社會正慢慢變成那樣的狀態。」

原來「麵包與彩卷」係有隱喻。

有不少劇迷都表示孔劉很適合飾演變態佬角色。（劇集畫面）

這個劇情其實是諷刺人們渴望能靠炒股、虛擬貨幣、賭博來一夜致富，黃東赫坦言：「不是以正常的勞動方式所獲得回報，大家幻想著一夜致富，在韓國風氣也是這樣，別的國家也是，所以劇裡大家不選擇麵包，反而是更多人選擇彩券，我想表達現在的社會已經漸漸變成選擇彩券而不選麵包的社會了。」黃東赫刻意將這個題材加入劇中，並解釋背後用意。