金球獎2025︱狄美摩亞首封影后　興奮高呼︰做演員35年第一次攞獎

荷里活年度影壇盛事「第82屆金球獎」今日（6日）於美國舉行，今屆焦點大獎「音樂劇及喜劇類型最佳女主角」，由62歲女星狄美摩亞（Demi Moore）憑《完美物質》（The Substance）獲得，是她首次在荷里活重量級頒獎典禮上得獎！



狄美摩亞憑《完美物質》榮獲金球獎「音樂劇及喜劇類型最佳女主角」！（直播截圖）

狄美摩亞首封影后，於台上興奮地表示：「我做演員35年來第一次攞獎！我從前自為自己不值得任何獎項，曾經更有人稱呼我為『爆谷片女星』無法做認真的表演，但感謝支持每一位支持我的人，在我相信自己之先已相信我！」獎項對狄美摩亞而言意義顯然非常深遠！

狄美摩亞憑《完美物質》榮獲金球獎「音樂劇及喜劇類型最佳女主角」！（視覺中國）

驚慄電影《完美物質》由狄美摩亞及超新星Margaret Qualley主演，劇情講述狄美摩亞飾演的過氣明星Elisabeth，由大銀幕退至電視台擔任清晨健美操節目的主持，但亦因為年紀漸老而被逼退休，於是選擇孤注一擲接受革命性回春療程，但換回美貌的代價卻是與魔鬼進行轉身契約。

《完美物質》由62歲女星狄美摩亞主演。（《完美物質》電影劇照）

超新星Margaret Qualley與狄美摩亞在電影合作，飾演「年輕版」女主角！（《完美物質》電影劇照）

狄美摩亞作為八九十年代的性感女神，生涯橫跨40年，到62歲仍大膽突破從影以來的極限，在新作依然展示性感一面，令不少觀眾聯想到她昔日巔峰時期的代表作。

狄美摩亞是荷里活一代性感女神！（視覺中國）

性感女神狄美摩亞，主演新作《完美物質》去年於香港上映！（《完美物質》電影劇照）

狄美摩亞從影至今超過40年，仍為生涯尋求突破！（《完美物質》電影劇照）

《邂逅》一脫成名

狄美摩亞於1981年出道，一直於大銀幕與電視框雙棲發展，直至1986年以第一女主角姿態主演《邂逅》（About Last Night），在劇情中與男主角上演相當激情的床戲，以上半身全裸上陣，一脫成名，成為生涯的一大突破，亦奠定性感女神的地位！

狄美摩亞於電影《邂逅》裡一脫成名！（《邂逅》電影劇照）

狄美摩亞於電影《邂逅》與男主角上演激情床戲！（《邂逅》電影劇照）

狄美摩亞於電影《邂逅》與男主角上演激情床戲！（《邂逅》電影劇照）

《第七度凶兆》突破全裸

及至1988年，狄美摩亞主演作品《第七度凶兆》（The Seventh Sign）上映。當時已經與布斯韋利士再婚的狄美摩亞，於銀幕上突破性全裸演出，形象性感之餘，更挺超逼真孕肚上鏡！《第七度凶兆》於1988年上映，同年8月狄美摩亞亦為布斯韋利士誕下長女Rumer Willis，當年不少觀眾更認為狄美摩亞懷着長女期間全裸演戲，感到非常震驚！然而《第七度凶兆》早於1987年7月完成拍攝，狄美摩亞則於11月才懷上長女，所以並非如外界所想象一樣挺真孕肚拍戲。

狄美摩亞於《第七度凶兆》時已嫁給前夫布斯韋利士。（《第七度凶兆》電影劇照）

狄美摩亞與前夫布斯韋利士。（視覺中國）

狄美摩亞當年挺巨大「孕肚」拍攝《第七度凶兆》，令不少影迷以為正懷着長女仍全裸上陣！（《第七度凶兆》電影劇照）

狄美摩亞當年挺巨大「孕肚」拍攝《第七度凶兆》，令不少影迷以為正懷着長女仍全裸上陣！（《第七度凶兆》電影劇照）

此後，狄美摩亞在銀幕與電視中不乏性感裸露演出，先後於電視劇《Tales from the Crypt》上演衝擊廣播尺度的親密床戲；在電影《叛逆性騷擾》（Disclosure）亦上演意識大膽、但裸露程度收放自如的床戲。

狄美摩亞在電視劇《Tales from the Crypt》衝擊播尺度。（《Tales from the Crypt》劇集劇照）

狄美摩亞在電視劇《Tales from the Crypt》衝擊播尺度。（《Tales from the Crypt》劇集劇照）

狄美摩亞在電視劇《Tales from the Crypt》衝擊播尺度。（《Tales from the Crypt》劇集劇照）

狄美摩亞在《叛逆性騷擾》裡的裸露程度相當收放自如。（《叛逆性騷擾》電影劇照）

狄美摩亞在《叛逆性騷擾》裡的裸露程度相當收放自如。（《叛逆性騷擾》電影劇照）

狄美摩亞在《叛逆性騷擾》裡的裸露程度相當收放自如。（《叛逆性騷擾》電影劇照）

《脫衣舞孃》海報成永恆經典

至於狄美摩亞生涯最大尺度演出，應為1996年上映的《脫衣舞孃》（Striptease）莫屬！狄美摩亞在電影中飾演一位脫衣舞女，性格豪放而大膽、風情萬種，更大曬健美而豐滿的「最強Body」，赤裸上身展現堅挺澎湃上圍，當年驚豔一眾影迷！而狄美摩亞在《脫衣舞孃》海報上的全裸坐地形象，亦成為生涯最經典的畫面之一，或與《人鬼情未了》（Ghost）相約！

資深觀眾一定有見過狄美摩亞《脫衣舞孃》的海報！（《脫衣舞孃》電影海報）

狄美摩亞於《脫衣舞孃》展示健美身材與逆天澎湃的上圍！（《脫衣舞孃》電影劇照）