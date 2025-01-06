金球獎2025｜真田廣之憑《幕府將軍》勇奪視帝　成為亞裔第一人

國際影視界盛事《第82屆金球獎》於今早在美國加州比華利山舉行，今屆競爭極為激烈，尤其劇情組影后，三大影后齊爭獎。而熱潮直捲全球的Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》在未正式播出，已入圍最佳劇集，無論電影或劇集方面都不容忽視。



《第82屆金球獎》即將於2025年1月6日香港時間早上舉行。（Golden Globes FB）

9:45 Jessica Gunning首次提名金球獎，就憑Netflix話題劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）奪得「劇情類最佳女主角」。

9:32 真田廣之憑《幕府將軍》（Shōgun）勇奪電視「劇情類最佳男主角」

真田廣之於《幕府將軍》裡飾演吉井虎永將軍，原型人物為德川家康。真田廣之獲獎後在台上發表感言時表示：「好多謝金球獎對我的肯定。」感謝一眾《幕府將軍》的台前幕後之餘，真田亦表示：「多謝所有在我生命中出現的所有人。」並寄語年輕演員，一定要做自己，相信自己及不要放棄。

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9:28 電影最佳男配角 — 《A Real Pain》Kieran Culkin

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9:20 Jean Smart憑《Hacks》奪得「音樂/喜劇類最佳女主角」

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9:15 Zoe Saldaña憑《毒王女人夢》（Emilia Pérez）奪得最佳女配角