魷魚遊戲2︱李政宰金球前沙灘曬恩愛　富三代女友比堅尼身材曝光

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲第2季》（Squid Game season 2）去年底壓軸在全球啟播，劇集除了由李政宰、李炳憲及魏化儁等第一季班底冧莊主演，劇集更於播出前便入圍日前完滿舉行的金球獎「最佳劇集」，可惜未能擊敗《幕府將軍》（Shogun）得獎。不過能夠提名金球獎，李政宰及《魷魚遊戲》系列導演李東赫亦親赴美國出席盛會，並忙裡偷閒享受假期。

李政宰冧莊主演的《魷魚遊戲第2季》正在熱播中！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

《魷魚遊戲》系列導演黃東赫與男主角李政宰一同出席日前舉行的金球獎。（視覺中國）

現年52歲的李政宰，據悉多年來一直未婚，與目前47歲女友林世玲拍拖多年，感情非常穩定。李政宰赴美參加金球獎，女友林世玲亦相伴同行，在典禮開始前，二人把握時間到加勒比海灣享受陽光與海灘，期間被拍攝到的相片於網上瘋傳！相片中李政宰身穿白色上衣與沙灘褲，與身穿三點式泳衣的林世玲在沙灘上優閒地漫步，期間李政宰更用電話為女友影相，流露幸福的眼神，二人顯然非常恩愛！

李政宰出席金球獎前，與女友在沙灘上曬恩愛，流露幸福眼神。（微博圖片）

李政宰赴美參加金球獎，原來亦攜同富三代女友林世玲。（微博圖片）

據指林世玲家勢顯赫，是南韓的超級富豪三代，外祖父是南韓十大富豪之一錦湖韓亞集團朴仁天；父親為綜合食品企業大象集團、大象控股的擁有人，林世玲亦有「韓國第一名媛」的稱號，與李政宰拍拖前曾與三星集團會長李在鎔結婚，二人育有一對子女，2009年離婚。李政宰與林世玲的戀情於2015年曝光，曾時被傳媒於元旦日拍攝到，因此被椆為「元旦情侶」。

李政宰的女友林世玲原來家世顯赫，是韓國富三代！（視覺中國）

李政宰曾攜同女友林世玲一同出席艾美獎頒獎典禮，當日李政宰亦捧走國際視帝寶座！（視覺中國）

李政宰曾攜同女友林世玲一同出席艾美獎頒獎典禮，當日李政宰亦捧走國際視帝寶座！（視覺中國）