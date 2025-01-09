洛杉磯山火︱珍美李寇蒂斯豪宅或陷火海　奧斯卡提名典禮延後舉行

美國加州洛杉磯山火持續，據當地傳媒報道至今已造成5人死亡，過千戶房屋受災燒毀，最少15萬名居民在疏散令下撤離。目前加州全面進入緊急狀態，州長Gavin Newsom形容山火嚴重程度史無前例，動員超過1500名消防員協助救災。據外媒報道，洛杉磯山火多達五處火頭，災情蔓延迅速，連著名景點「HOLLYWOOD」的山頭上都發生山火，其中不少荷里活影星名人聚居的Palisades災情猶其嚴重。

美國加州發生嚴重山火，州長形容災情史無前例，目前已進入緊急狀態。（視覺中國）

美國加州發生嚴重山火，州長形容災情史無前例，目前已進入緊急狀態。（視覺中國）

受災情影響，不少居住當地的荷里活影星均在社交媒體報平安，並分享受災情況，其中奧斯卡女配珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）成功疏散，於社交媒體上表示社區與豪宅受災，估計已陷入火海；賓艾佛力（Ben Affleck）亦要攜同兒女撤離到前妻Jennifer Garner的住所；湯漢斯（Tom Hanks）、Mark Hamill等巨星亦為受災居民之一。

奧斯卡女配珍美李寇蒂斯成功疏散後，於社交媒體報平安，但估計豪宅已陷入火海。（視覺中國）

賓艾佛力受災下，攜同兒女撤離到前妻Jennifer Garner的住所。（視覺中國）

湯漢斯亦為洛杉磯山火受災居民之一。（視覺中國）

Mark Hamill亦為洛杉磯山火受災居民之一。（視覺中國）

將於美國時間3月3日晚上舉行的奧斯卡金像獎，大會因應洛杉磯大火災情，宣布將提名投票截止日期延後至1月14日結束，公布提名名單的典禮亦將延至1月19日舉行，並於聲明中表示將為是次山火死難者進行悼念儀式。