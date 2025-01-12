鍾麗緹27歲長女力爭混血女神接班人　吊帶低胸曬傲人上圍效果驚人

54歲性感女神鍾麗緹，曾主演《破壞之王》及《至尊三十六計之偷天換日》等香港電影，成為幾代影迷心目中九十年代的混血性感女神。曾三度結婚的鍾麗緹，與首任丈夫育有長女張敏鈞（Yasmine），近年因曾高調參與選美而成為傳媒焦點，繼承母親立體標緻的五官與曲線身材，被外界認為有望繼承媽媽混血女神的地位！

鍾麗緹長女Yasmine遺傳父母多國血統，精緻五官極為出眾！（鍾麗緹IG圖片）

鍾麗緹與長女Yasmine張敏鈞。（張敏鈞微博圖片）

混血女神鍾麗緹的大女兒張敏鈞，有望接棒母親的女神地位。（張敏鈞IG圖片）

鍾麗緹長女Yasmine張敏鈞曾於《溫哥華華裔小姐競選2021》奪得亞軍。（IG@mcvpcanada）

活躍於社交媒體的Yasmine，不時分享自己在加拿大溫哥華的生活點滴，亦投入創作個人音樂作品及參與拍攝工作，為演員及音樂人夢想努力。Yasmine遺傳到母親曲線玲瓏好身材，平時穿搭亦相當清涼，不吝嗇向網民分享好身材。日前（11日）Yasmine亦於社交媒體上分享去年參加派對的相片，身穿一條黑色吊帶低胸長裙，大騷渾圓豐滿的性感上圍，非常養眼！

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

在外國長大的Yasmine，在鏡頭前相當自在開放的擺出性感撩人的甫士，更不時傾倒傲人雙峰，視覺效果驚人，似乎對母親厚賜的好身材相當自豪！

即睇更多鍾麗緹長女Yasmine靚相：

Yasmine目前為創作人兼演員，主力於溫哥華發展。（Yasmine IG圖片）

Yasmine的家居性感造型亦非常養眼。（Yasmine IG圖片）

鍾麗緹大女Yasmine於社交媒體上分享夏天最後一露，展示性感上圍，完美演繹天使面孔、魔鬼身材。（Yasmine IG圖片）

鍾麗緹大女Yasmine在沙灘性感大解放之餘，相輯亦極具青春活力。（Yasmine IG圖片）