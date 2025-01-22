艾曼紐｜重現1974年性慾經典　全片香港取景影帝黃秋生客串

改編自1974年轟動法國的同名豔情書刊系列，以及被評定為X級情色電影先鋒《艾曼紐》， 《艾曼紐》由導演柯德莉迪雲（Audrey Diwan）執導，由《浴火的少女畫像》（The Portrait of a Lady on Fire）及《TÁR》（TÁR）實力派女星諾艾美梅朗（Noémie Merlant）主演，而我們熟悉的香港影帝黃秋生亦客串演出。

全片在香港拍攝，寂寥的城市景觀更彰顯情欲暗湧。（《艾曼紐》劇照）

諾艾美梅朗擔任新世代艾曼紐，是位職場女強人，一直尋求失落已久的性歡愉。她從事酒店品質管理，要獨自前往香港出差，瞬即被異色都市迷人的氛圍所吸引。在奢華的酒店經歷無數桃色邂逅後，潛藏身體的慾望開始蠢蠢欲動。隨著神秘男子篠原圭（Will Sharpe 飾）的出現，她冰封的熾熱性慾被激烈撩動，深入感官世界，展開一場慾望與自我探索之旅。全片在香港拍攝，寂寥的城市景觀更彰顯情欲暗湧。

影帝黃秋生會在戲中客串一角，但暫時未見有劇照公開。圖為電影《死因無可疑》劇照。（《死因無可疑》劇照）

香港的士再次亮相荷里活電影。（《艾曼紐》劇照）

1974年的《艾曼紐》以泰國為背景，2024年的《艾曼紐》從泰國搬到香港。導演柯德莉迪雲指當時想在亞洲尋找一個地方，既是國際大都會，同時具有殖民地的痕跡。儘管這個地方充滿異國風情，卻要予人脫離現實的感覺。與小說不同，她希望呈現出這些曾被殖民和充滿階級暴力的地方，要知道少數人享樂的背後，從來都是大多數人的血汗和付出。

女主角隨著神秘男子篠原圭（Will Sharpe 飾）的出現，展開一場慾望與自我探索之旅。（《艾曼紐》劇照）

1974年的《艾曼紐》是一部情色愛情電影，而新版本卻是情色驚慄電影。娜奧美屈絲的出現，更令觀眾聯想起大衛連治的經典作品《失憶大道》（Mulholland Drive）。柯德莉迪雲說︰「我希望這部電影會令人『中毒』。娜奧美演出經驗豐富，有著溫柔和霸氣的一面，令人難以觸摸。」

1974年的《艾曼紐》是一部情色愛情電影，而新版本卻是情色驚慄電影。（《艾曼紐》劇照）

《艾曼紐》的性愛戲份對電影有著關鍵的作用。柯德莉迪雲說︰「在第一場性愛戲中，艾曼紐背對著男人，鏡子裡空洞的眼神顯示出她和現實完全割裂，雙方完全沒有產生聯繫。而最後一場戲，情況正好相反，我希望情色感不僅來自畫面，也來自對話，而艾曼紐終於勇於表達她的需要。我花了不少時間研究如何合適地呈現女性性高潮，我和梅朗不斷嘗試，以達至理想效果。大多數電影中，女性性高潮的場景只是為了襯托男性性能力的強大，像色情電影裡有數以十萬計的女性尖叫畫面。而在《艾曼紐》，我試圖在一種近乎虛脫的狀態中，讓她找到自我後終極釋放，由一聲嘆息作結。感覺就像我們爬上了珠穆朗瑪峰，只為摘下一朵鮮花，就是這樣。