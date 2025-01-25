祥賭必贏︱蔡卓妍盛傳蜜運面紅怕醜　張繼聰解圍：我宣布下結咗婚

香港賭博題材賀歲喜劇《祥賭必贏》今日（25日）舉行首映禮，張繼聰、蔡卓妍（阿Sa）、朱栢康及吳家忻（Kayan9896）等一眾主演現身，為電影造勢！其中，阿Sa的好姊妹容祖兒（Joey）更驚喜現身，除了捧場阿Sa的賀歲新作，更為了一睹口中靚仔朱栢康真人一面，讓朱栢康亦受寵若驚，罕有展現怕醜一面！

張繼聰、蔡卓妍、朱栢康及吳家忻（Kayan9896）一同出席《祥賭必贏》首映禮。（莫匡堯 攝）

容祖兒特意出席《祥賭必贏》首映，除了捧場好姊妹蔡卓妍，更為了見眼中的靚仔朱栢康一面！（莫匡堯 攝）

張繼聰與蔡卓妍於《祥賭必贏》首映禮前，特意接受傳媒訪問，更以全新謝票組合「LouiSa」現身，阿聰笑言：「我喺台灣買咖啡，見到鋪頭叫Louisa，就即刻影畀阿Sa睇！但我哋呢個係空殼組合，唔會有任何實業，純粹攞個意頭！」阿Sa則表示組合可以四出謝票，並表示新年期間會全力參與謝票活動，笑言：「唔會飛啦，如果票房好……（張繼聰：就唔謝票？）就努力謝票；如果票房都於事無補，就即刻飛囉！」

張繼聰與蔡卓妍於《祥賭必贏》首映禮上接受訪問。（莫匡堯 攝）

至於票房福利，張繼聰笑言要交由現正享受滑雪假期的Stanley邱士縉負責：「我知大家好鍾意睇下著泳褲嗰啲，我哋都會做畀大家，Stanley朱康佢哋準備好！」更以朱栢康大開玩笑：「我哋會揀啲顏色偏向通透啲，始終我哋係前輩，呢啲『旁門左道』嘢做咗好多年，所以交畀大家！」更大爆朱康恨派福利：「佢好恨派福利畀觀眾朋友，佢另外《破．地獄》嗰邊著泳褲又好似有少少怪啦，喺呢邊就好適合！佢直情猛虎出籠、㩒都㩒唔住，我驚佢第一日過100萬就解鈕！」

張繼聰笑言朱栢康恨著泳褲派福利！（莫匡堯 攝）

早前容祖兒於訪問中大爆自己覺得朱栢康非常靚仔，今日更特登到首映現場見朱康真人一面，作為好姊妹的阿Sa便笑言：「剩係為朱康咩？都有為我㗎，順便睇朱康！我一陣拉祖兒過去，拍片放上網做見證！」同場的朱栢康見阿Sa大開自己玩笑，便亂入訪問笑言：「你哋唔好亂講呀！我記住㗎！」張繼聰便再開玩笑：「陣間大家熄咗佢把聲，配音話『我好鍾意著泳褲㗎！黃色、蝦肉色都得㗎！』我哋香港多咗一個演員鍾意派福利，甚至可以幫其他戲派福利！」令朱康尷尬高呼：「夠喇張繼聰！」

容祖兒特意出席《祥賭必贏》首映，捧場好姊妹蔡卓妍。（莫匡堯 攝）

盛傳蜜運當中的蔡卓妍，被問到感情近況，隨即面紅怕醜表示：「唔講呢個話題住……有分數啦！得㗎喇！唔好咁關注我啦！」表示自己每日都過得開心，若票房大賣則會更開心。張繼聰則挺身為阿Sa解圍：「或者我都宣布下，我都結咗婚！」引得哄場大笑，追下會否追「第三個」時，張繼聰則圓滑地表示：「冇喎！都係事業為重啦！（阿Sa：你唔係單戀一個女仔咩？）我個女囉，七歲喇！都追咗好耐都未追到！」