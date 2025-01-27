祥賭必贏｜胡楓包場邀好友睇　蔡卓妍張繼聰驚喜現身補祝93歲生辰

由羅耀輝執導，蔡卓妍、張繼聰主演的賀歲片《祥賭必贏》，明天1月28日年廿九將盛大公映。上畫前夕，兩位主演蔡卓妍及張繼聰，連同導演羅耀輝四出謝票，其中一場驚喜現身，為戲中飾演阿聰爺爺的胡楓（修哥）補93歲生日，並順道為修哥vip包場謝票。座上客包括有姜大衛、陳友、袁文傑、劉錫賢、黃文慧、Joe Junior 、梁葆貞、劉錫賢、周美鳳等，場面熱鬧！

修哥胡楓見到張繼聰同阿Sa出現，都顯得驚喜萬分。（《祥賭必贏》謝票場相片）

3位以神秘嘉賓姿態現身修哥包場放映，阿Sa手持蛋糕，跟阿聰大唱生日歌，全場觀眾拍手附和，而阿Sa和阿聰還跟戲中角色一樣，稱呼修哥做「阿爺」，向爺爺送上祝福，修哥見到大家來謝票相當開心，尤其見到阿Sa特別驚喜，以為對方正身處外埠開Twins巡唱，修哥亦都大讚作品：「多謝兩位主角落力演出，同你哋兩個合作我唔落力都唔得呀！」修哥又向全場觀眾力推羅導，最後全場大合照，阿聰阿Sa更encore率觀眾大合唱生日歌，逗得修哥非常開心。

修哥收到壽桃蛋糕慶生。（《祥賭必贏》謝票場相片）

今次特意謝票兼為修哥慶生，羅導指有特別原因︰「因為早前首映禮（1月18日）正是修哥生日，佢就嚟唔到，所以今日嚟謝票之餘，都想同修哥補祝生日。」至於阿Sa就笑指今趟謝票心情有點不一樣:「我好緊張，因為聽講修哥包呢一場，係有好多前輩，甚至係殿堂級嘅前輩。」阿聰接著說：「好開心見到修哥，證明我哋團隊都好有愛，祝修哥身體健康、風流倜儻、繼續做到自己想做嘅嘢。」

由於首映禮修哥有事未能出席，阿Sa張繼聰及導演羅耀輝、監製伍健雄驚喜現身，為他補祝93歲生日。（《祥賭必贏》謝票場相片）

周末連續兩日，三位都走勻港九謝票，斬獲觀眾大量好評，大讚電影爆笑，又有窩心情節，實為賀歲檔必看之選，未上映就獲得觀眾大力支持，為劇組打下強心針，又為迎接蛇年定下好開始。